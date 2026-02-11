ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa İstanbul güne satıcılı başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe yüzde 0,49 düşüşle 13.729,36 puandan başladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul güne satıcılı başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 13.797,04 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,68 puan ve yüzde 0,49 azalışla 13.729,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici harcamalarının zayıfladığına işaret eden verilerin ekonomide yavaşlama riskini gündeme getirmesiyle risk algısı bir miktar artarken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, söz konusu veride istihdam piyasasının durumuna ilişkin sinyaller aranacağını kaydederek, verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL