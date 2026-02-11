TÜİK duyurdu: Toplam ciroda yıllık artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayına ait ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 34,7 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2025 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,6, inşaat ciro endeksi yüzde 35,9, ticaret ciro endeksi yüzde 35,4 ve hizmet ciro endeksi ise yüzde 38,3 oranında artış gösterdi.
Toplam ciro aylık yüzde 3,3 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Aralık ayında aylık yüzde 3,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2025 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,2 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 2 azaldı.
Ticaret ciro endeksi yüzde 4,1 ve hizmet ciro endeksi ise yüzde 3,4 oranında artış gösterdi.