Altın güne nasıl başladı? 21 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki güncel seviyeler yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar tarafından yakından izleniyor. Çeyrek ve yarım altının bugün kaç lira olduğu merak edilirken, 21 Şubat 2026 Cumartesi gününe ait ons, gram, çeyrek ve yarım altın satış fiyatları araştırılıyor. Peki, altın yeni güne nasıl başladı?

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 7.183,04 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.263,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.512,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 47.879,13 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.791,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 120.057,48 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.098,22 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ