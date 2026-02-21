ARA
  • Perakende zincirinden bedelsiz kararı var: Yüzde 100

Perakende zincirinden bedelsiz kararı var: Yüzde 100

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. dün (20 Şubat 2026) KAP'a yönetim kurulunun yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu.

BİM (BIMAS) dün KAP'a iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu. 

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirket Yönetim Kurulu 19 Şubat 2026 tarihinde aldığı kararda, 600.000.000 TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 600.000.000 TL artırılarak 1.2000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bedelsiz pay dağıtılmasına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben, iç kaynaklardan sermaye artırımı amacıyla Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin ekli tadil tasarısı çerçevesinde değiştirilmesi ve söz konusu tadil tasarısının tescil ve ilanı için gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir.

