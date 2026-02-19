ARA
  SPK'dan 2 şirketin sermaye artırımına onay: Yüzde 150 ve 1900

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/9 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, iki şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/9 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, halka açık 2 şirketin pay ihracı/sermaye artırımı başvurularına onay verildiği bildirildi. 

Buna göre Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin bedelli sermaye artırımı ile Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı işlemleri onaylandı.

SPK’nın bedelli sermaye artırımına onay verdiği Martı Otel İşletmeleri (#MARTI), mevcut 600 milyon TL olan sermayesini halka arz yöntemiyle 900 milyon TL artıracak. Martı Otel, mevcut sermayesine göre %150 oranında bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 1,5 milyar TL’ye ulaşacak.

Bedelsiz sermaye artırımına onay verilen Rainbow Polikarbonat Sanayi (#RNPOL) ise sermayesini 570 milyon TL artıracak.  Şirketin 30 milyon TL olan mevcut sermayesi işlem sonrası 600 milyon TL’ye çıkacak. Rainbow Polikarbonat, mevcut sermayesine göre %1.900 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. 

