Ramazan ayına özel 20 GB internet hediye ediyor

Türk Telekom, Ramazan ayına özel kampanyası kapsamında mobil müşterilerine 20 GB internet hediye ediyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Ramazan ayına özel 20 GB internet hediye ediyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat-19 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında bireysel ve kurumsal faturalı ile faturasız mevcut mobil müşteriler, gece 00.00-06.00 saatleri arasında kullanabilecekleri 20 GB internetten faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Telekomlular, Türk Telekom uygulaması veya SMS aracılığıyla hediye internetleri için talepte bulunabiliyor. Abone başına en yüksek 5G kapasitesine sahip Türk Telekom, Ramazan'a özel sunduğu kampanya ile paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin simgesi olan bu ayda müşterilerine ayrıcalıklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

