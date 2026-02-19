ARA
SPK’dan iki şirketin halka arzına onay çıktı

SPK, Luxera ve Savur GYO’nun halka arzına onay verdi.

Edip Üçok
Edip Üçok
[email protected]

SPK’dan iki şirketin halka arzına onay çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayınladığı son haftalık bültende iki yeni Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) halka arzına onay verdi. 

İşte Luxera GYO ve Savur GYO halka arzlarına dair öne çıkan detaylar:

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Luxera GYO, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle borsaya merhaba demeye hazırlanıyor.

Halka Arz Fiyatı: 12,05 TL (Sabit fiyat)

Sermaye Artışı: Şirket sermayesi 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılacak (90 milyon TL nominal bedelli artış).

Ortak Pay Satışı: * Ramazan Taş, Emad Ragab ve Cemal Süleyman: 8,5’er milyon TL nominal değerli pay. Ali Khalil: 4,5 milyon TL nominal değerli pay.

Ek Satış: Planlanmamaktadır.

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Savur GYO, geniş bir sermaye tabanıyla halka arz sürecini başlatıyor.

Halka Arz Fiyatı: 3,64 TL (Sabit fiyat)

Sermaye Artışı: 874,6 milyon TL olan mevcut sermaye, 208,4 milyon TL artırılarak 1 milyar 83 milyon TL’ye yükseltilecek.

Ortak Pay Satışı: Mehmet Ali Yıldıran ve Mehmet Sami Yıldıran’a ait toplam 87 milyon TL (43,5'er milyon TL) nominal değerli B grubu paylar satışa sunulacak.

Ek Satış: Fazla talep gelmesi durumunda ek pay satışı yapılmayacak.

