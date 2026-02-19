Bugün sermaye artırımı yapan hissenin fiyatında düzeltme var (19 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO)
%120 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,791 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)