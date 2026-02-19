ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün sermaye artırımı yapan hissenin fiyatında düzeltme var (19 Şubat)

Bugün sermaye artırımı yapan hissenin fiyatında düzeltme var (19 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


Bugün sermaye artırımı yapan hissenin fiyatında düzeltme var (19 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO)

%120 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,791 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL