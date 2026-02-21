Bursa’da bir geri dönüşüm tesisinin sahasına yerleştirilen hurda Boeing 747, görenleri hayrete düşürüyor. Dört ana parçaya bölünmüş halde sergilenen yolcu uçağı, yoldan geçen meraklı vatandaşların yanı sıra gökyüzünde eğitim uçuşu yapan pilotların da ilgi odağı haline geldi.
Bursa'ya 10 yıl önce restoran yapılmak üzere İstanbul'dan getirilen ancak daha sonra atıl kalınca satılan uçak şimdi restoran, kafe veya benzer amaçlarla kullanılmak üzere yeni müşterisini bekliyor.
Geri dönüşüm tesisi sahibi uçağa 2,5 milyon lira istediğini, bunun sadece alüminyum hurda fiyatı olduğunu ve 4 parçanın birleştirilebileceğini söyledi.
Söz konusu hurda Boeing 747 model yolcu uçağı 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restoran projesi kapsamında satın alınarak İstanbul'dan Bursa'ya getirildi.
Ancak projenin iptal edilmesi üzerine uçak atıl durumda kaldı. Daha sonra Ertan Çoğrul tarafından yaklaşık 80 bin liraya satın alınan uçak, 7 tırla parçalar halinde taşınarak geri dönüşüm tesisine getirildi.
Dev gövdesiyle bulunduğu alanda dikkat çeken hurda Boeing 747, ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Uçağın sahibi Ertan Çoğrul, uçağın çevrede büyük merak uyandırdığını belirterek, yoldan geçen vatandaşların durup fotoğraf çektiğini söyledi. Çoğrul, ayrıca eğitim uçuşu yapan pilotların da havadan fark ettikleri hurda Boeing 747'yi merak ederek bölgeye geldiklerini ifade etti.
Çoğrul, hurda Boeing 747 model uçağı yaklaşık 2,5 milyon liraya satabileceğini belirterek, "Biz bu uçağı 2017 yılında aldık, 22 ton olan bu uçağı 7 tırla getirdik. İlk aldığımızda kendimiz restoran, kafe tarzı bir mekan haline getirmeye çalıştık ama koymak için uygun bir yer bulamadık, sonra satışa çıkardık. Bu uçağı o dönemlerde ben 80 bin liraya aldım ama o yıllarda alüminyum 3,5 lira civarındaydı. Uçağın hurda değeri aynı hesapla 2,5 milyon lirayı geçiyor." dedi.
Çoğrul ayrıca, "Ben Bursa'da böyle bir mekan olmasını halka kazandırılmasını çok isterim, ben yapamadım ama başkası yapabilir, ülkenin dört bir yanından arayanlar, ilgisini çekenler var. Düşünüp haber verelim diyorlar, bekliyoruz bakalım" ifadelerini de kullandı.
Geri dönüşüm tesisinde bulunan hurda Boeing 747 model yolcu uçağının, hem karadan hem de havadan görenlerin ilgisini çekmeye devam ettiğini belirten Çoğrul, "Ben uçaktan çok anlamam ama Rus uçağı diyorlar, çevrede eğitim uçuşu yapan pilot arkadaşlar uçağı yukarıdan görmüşler, ilgilerini çekmiş. Beni buldular, bir gün seni de yanımıza alalım yukarıdan da gör dediler" dedi.