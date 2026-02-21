Çoğrul, hurda Boeing 747 model uçağı yaklaşık 2,5 milyon liraya satabileceğini belirterek, "Biz bu uçağı 2017 yılında aldık, 22 ton olan bu uçağı 7 tırla getirdik. İlk aldığımızda kendimiz restoran, kafe tarzı bir mekan haline getirmeye çalıştık ama koymak için uygun bir yer bulamadık, sonra satışa çıkardık. Bu uçağı o dönemlerde ben 80 bin liraya aldım ama o yıllarda alüminyum 3,5 lira civarındaydı. Uçağın hurda değeri aynı hesapla 2,5 milyon lirayı geçiyor." dedi.