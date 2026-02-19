Borsa İstanbul'da gong Ata Turizm için çaldı

Ata Turizm'in gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Dorak Holding ve Ata Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükcü, Dorak Holding ve Ata Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan Tan, Tera Yatırım Menkul Değerler Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Münir Sarpyener'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, turizm sektörünün ürettiği istihdam, oluşturduğu katma değer ve sağladığı döviz geliri açısından Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Ergun, sermaye piyasalarının turizm sektörüne sağladığı kaynağın, sektörünün sürdürülebilir büyümesi açısından çok değerli olduğunu anlattı.

Ata Turizm'in de halka arzdan elde ettiği gelirle operasyonel yatırımlarını gerçekleştireceğini ve daha sağlam bir mali yapıyla faaliyetlerine devam edeceğini vurgulayan Ergun, şunları kaydetti:

"Ata Turizm bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak kurumsallaşma yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Ben bu nedenle bu stratejik halka arz kararını veren şirketimizin değerli yöneticilerini tebrik ediyor, bu halka arzın gerçekleşmesinde başta kıymetli aracı kurumumuza, şirketimizin çalışanlarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyor, Ata Turizm'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."

Halka arz oranının 6 katı talep

Dorak Holding ve Ata Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükcü de Ata Turizm'in, yalnızca bir turizm firması değil, birçok alt iştiraki bulunan, kendi içinde dinamik ve enerjik bir yapıya sahip büyük bir oluşum olduğunu dile getirdi.

Körükcü, Ata Turizm'in büyük bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "Geçen hafta ayın 11, 12 ve 13'ünde talep topladık. Bu dönemde halka arz oranımızın 6 katı üzerinde talep geldi. Bu bizim için gerçekten için büyük bir gurur kaynağı oldu. Önceden 3 ortaktık, şimdi 650 bin yeni ortağımız var. Bundan sonraki süreçte de yatırımcımızı mahcup etmeden, daha çok çalışarak hem Türkiye'ye hem de yatırımcılarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz." şeklinde konuştu.

Halka arza 18 milyar liralık güçlü talep

Tera Yatırım Menkul Değerler CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Münir Sarpyener ise gerçekleştirdikleri halka arzda yaklaşık 18 milyar liralık, güçlü bir taleple karşılaştıklarını belirtti.

Ata Turizm'in, çok özel bir ekosisteme sahip olduğuna dikkati çeken Sarpyener, "Bu şirketin çok güçlü bir vizyon ve çok güçlü bir yöneticilik iradesi var. Ata Turizm, Türkiye'nin önemli sektörlerinde faaliyet gösteren ve bu sektörlere ciddi katkı sağlayan bir şirket. İleriye dönük olarak da bu şirketin turizm alanındaki faaliyetlerini çok daha genişleteceğini ve yatırımcısına çok daha fazla değer ve fayda yaratacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.