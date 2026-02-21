BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.02.2026)

Endekste yukarı trend devam ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 115.22 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 81.98 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin düşüşünde Holding ve Holding sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.74 azalışla 13,934 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 319 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 220.09 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 60.89 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.31 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 14,006 ve 14,078 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 13,790 ve 13,646 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 35.75 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes

Düşüşte

22.3 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 20.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 20.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 21.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 18.20-16.90

Satım aralığı: 21.60-21.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.90

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.064 puan azaldı.



Arçelik

Düşüşte

136 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 120.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 120.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 124.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 114.00-110.00

Satım aralığı: 124.00-125.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.024 puan azaldı.



Astor Enerji

İzlenmeli

173.7 - 192.2 aralığında hareket eden hisse 184.5 seviyesinin altında kapanışlarda 154.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 184.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 196.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 154.00-127.00

Satım aralığı: 187.00-223.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.070 puan arttı.



Batı Çimento

Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 5.28 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.62 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 4.62-4.12

Satım aralığı: 5.23-5.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.40

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



Doğan Holding

Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 20.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 21.60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 19.90-18.90

Satım aralığı: 21.60-22.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



Ford Otosan

Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 121.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 107.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 122.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 107.00-99.50

Satım aralığı: 122.00-125.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.83

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.072 puan azaldı.



Garanti Bankası

Dirençte zorlandı

153.8-164.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 157.7 seviyesinin altında kapanışlarda 149.00 seviyesine gerileyebilir. 162.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 162.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 149.00-146.00

Satım aralığı: 162.00-160.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



Kuyas Yatırım

Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 65.8 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 72.5 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 57.75 seviyesine yönelebilir. 72.5 seviyesinin altında kapanışlarda 53.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 53.50-53.00

Satım aralığı: 55.00-57.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.63

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.039 puan arttı.



Mavi Giyim

Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 46.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 44.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 49.61 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 44.50-43.00

Satım aralığı: 47.25-50.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.63

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.036 puan azaldı.



Oyak Çimento

Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 25.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.40 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 25.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.56 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 23.40-22.10

Satım aralığı: 26.25-26.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.051 puan azaldı.



Sasa Polyester

Düşüşte

2.79 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 2.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 2.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 2.63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.18-2.16

Satım aralığı: 2.50-2.68

Endeks Ağırlığı (%): 1.11

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.048 puan azaldı.



Şişe Cam

Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 42.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 52.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 42.00-40.25

Satım aralığı: 52.00-49.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.123 puan azaldı.



TAV Havalimanları

Para çıkışı gözleniyor

Hissede 328.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 332.50 seviyesine doğru gerileyebilir. 328.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 375.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 332.50-312.50

Satım aralığı: 375.00-382.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.121 puan azaldı.



Türk Hava Yolları

Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 320.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 300.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 320.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 335.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 300.00-282.50

Satım aralığı: 335.00-337.50

Endeks Ağırlığı (%): 5.16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.430 puan azaldı.



T.S.K.B.

Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 13.3 seviyesinin altındaki kapanışlar, 11.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 13.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 13.86 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11.50-10.10

Satım aralığı: 13.20-13.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



Türk Telekom

Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 75.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 70.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 64.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 70.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 70.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 64.00-59.50

Satım aralığı: 70.00-71.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.76

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.016 puan arttı.



Vakıflar Bankası

Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

42.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 34.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 41.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 34.50-32.25

Satım aralığı: 38.50-38.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.58

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.