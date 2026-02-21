Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var (16-20 Şubat)

Açıklama şöyle:

Küresel büyüme stratejilerimiz kapsamında Şirketimiz, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren lider bir telekomünikasyon altyapı sağlayıcısı için Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojilerinin kurulumu ve entegrasyonunu kapsayan bir proje siparişi almıştır. Proje, küresel iş ortağımızla yürütülen iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Projenin toplam bedeli 576.665,79 ABD Doları (güncel TCMB döviz alış kuruna göre 25.185.705,38 Türk Lirası) olup, proje kapsamında Şirketimiz, Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) mimarisinin uçtan uca tasarımını üstlenecek; ayrıca sistem entegrasyonu, test, doğrulama ve devreye alma süreçlerini gerçekleştirecektir.

Açık ve ayrıştırılmış mimari prensiplere dayanan Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) yaklaşımı, yazılım tanımlı ve bulut tabanlı altyapılar üzerinde daha esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir ağ yapılarının kurulmasına olanak sağlamaktadır. Söz konusu proje, Şirketimizin yeni nesil ağ dönüşümü alanındaki mühendislik ve entegrasyon yetkinliklerini uluslararası pazarlarda ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. Bu iş birliği, Şirketimizin Orta Doğu bölgesindeki konumunu güçlendirirken aynı zamanda küresel büyüme ve teknoloji odaklı dönüşüm stratejilerimizle doğrudan uyum göstermektedir.