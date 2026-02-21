Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var (16-20 Şubat)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ASTOR ENERJİ A.Ş.'nin Faz 3 Güç Transformatörleri ve Mekanik Fabrikasında kullanılmak üzere 86 adet Gezer Köprülü vinç imalatı ve teslimi için 10.500.000 Avro (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu işin tesliminin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
2 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, taktik seviye kara araçlarına yönelik kritik bileşen üretimleri kapsamında 10.149.200,00 EUR(KDV Hariç) tutarında sözleşme imzalanmıştır.
3 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, bir enerji dağıtım firması ile Sunucu Sistemleri Donanımları ve Altyapı Donanımları Alımı sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 850.000 USD'dir. (KDV hariç SEKİZ-YÜZ-ELLİ-BİN-AMERİKAN DOLARI) (TL Karşılığı 37.158.685 TL - OTUZ-YEDİ-MİLYON-YÜZ-ELLİ-SEKİZ-BİN-ALTI-YÜZ-SEKSEN-BEŞ TÜRK LİRASI)
4 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Açıklama şöyle:
Küresel büyüme stratejilerimiz kapsamında Şirketimiz, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren lider bir telekomünikasyon altyapı sağlayıcısı için Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojilerinin kurulumu ve entegrasyonunu kapsayan bir proje siparişi almıştır. Proje, küresel iş ortağımızla yürütülen iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Projenin toplam bedeli 576.665,79 ABD Doları (güncel TCMB döviz alış kuruna göre 25.185.705,38 Türk Lirası) olup, proje kapsamında Şirketimiz, Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) mimarisinin uçtan uca tasarımını üstlenecek; ayrıca sistem entegrasyonu, test, doğrulama ve devreye alma süreçlerini gerçekleştirecektir.
Açık ve ayrıştırılmış mimari prensiplere dayanan Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) yaklaşımı, yazılım tanımlı ve bulut tabanlı altyapılar üzerinde daha esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir ağ yapılarının kurulmasına olanak sağlamaktadır. Söz konusu proje, Şirketimizin yeni nesil ağ dönüşümü alanındaki mühendislik ve entegrasyon yetkinliklerini uluslararası pazarlarda ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. Bu iş birliği, Şirketimizin Orta Doğu bölgesindeki konumunu güçlendirirken aynı zamanda küresel büyüme ve teknoloji odaklı dönüşüm stratejilerimizle doğrudan uyum göstermektedir.
5 MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEGMT)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurtiçi yerleşik uluslararası alanda çalışan bir müşterisi ile 2026 yılının sonuna kadar toplamda 550 Ton sipariş alınma konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.
- Bu siparişin 2026 ciromuza toplamda 8 Milyon $ katkı yapması beklenmektedir.
6 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik şirketten bugün (19.02.2026) kırma eleme tesisi siparişi almıştır. Sipariş bedeli toplamı 758.600 (YediYüzElliSekizBinAltıYüz) EUR'dur.
-Şirketimiz, yurt içi yerleşik bir şirketten bugün (19.02.2026) 2 adet beton santrali siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı KDV hariç 707.000 (YediYüzYediBin) EUR 'dur.
7 KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (KLYPV)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir şirket arasında güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli KDV hariç 147.892.538,06 TL olup, 2026 yılı ilk çeyreğine kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılata yansıması planlanmaktadır.
8 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin %51 hissesine sahip olduğu DEFİC Globe Enerji A.Ş. (Defic Globe) tarafından Romanya'da 3 ayrı sahada geliştirilen 54 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali ve bunlara entegre 80 MWh kapasiteli enerji depolama sistemlerine sahip şirketlerin Enda Enerji Holding A.Ş.‘ye satışı ve tesislerin anahtar teslim yapımını içeren bağlayıcı bir Niyet Mektubu (EPC şartlı Term-Sheet) imzalanmıştır.
Anahtar teslim inşaatın yansıra kapasite tahsisi, arazilerin edinilmesi, her türlü izin ve ruhsatların alınması dahil geliştirme faaliyetlerini de içeren sözleşme santraller kuruluma hazır hale geldikten sonra yürürlüğe girecek olup toplam kontrat tutarı 47,3 milyon EUR'dur. Anlaşma kapsamında santrallerin mühendislik hizmetleri, yüksek gerilim trafo merkezleri, enerji nakil hatlarının kurulumu ve enerji depolama sistemleri anahtar teslim inşası Grubumuz şirketleri tarafından yapılacaktır. Projede kullanılacak enerji depolama sistemleri grup firmamız Reap Batarya A.Ş. tarafından sağlanacaktır.
Daha önce Çinli Shanghai Electric Power, Norveçli Scatec, Isvicre'li Pakua Capital ile Romanya'da toplam 419 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali birlikte yapmak üzere anlaşmalar imzalayan şirketimiz EUR 47,3 milyon tutarındaki yeni anlaşmasıyla yenilenebilir enerji sektöründe küresel ölçekte büyümeye kararlılıkla devam etmektedir. Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW varlığa sahip olma ve 1 GW varlık geliştirme ve satışını hedefleyen Şirketimiz, dünyanın farklı coğrafyalarında ofisleri ve iş yapma kabiliyetiyle global oyuncu olma yolunda adım atarken diğer yandan da taahhüt hizmetlerindeki büyümesine önemli katkılar sağlayacaktır.
9 EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (EUPWR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Yurt içinde yerleşik bir firmadan, Kırgızistan'da bulunan Elektrik projelerinde kullanılmak üzere ihraç kayıtlı ‘Muhtelif Hava Yalıtımlı Orta Gerilim Modüler Hücre' satışı konusunda sipariş almıştır.
Siparişin toplam bedeli 988.848 USD'dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile 43.351.000, TL)