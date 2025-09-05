ARA
Altın güne nasıl başladı? 5 Eylül altın fiyatları

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 711 liradan işlem görüyor.


Altın güne nasıl başladı? 5 Eylül altın fiyatları

Altının gramı, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 692 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 4 bin 711 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 750 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 3 bin 553 dolardan işlem görüyor.

- Altında yön tekrar yukarı

Üst üste 7 işlem günlük yükseliş serisi gösteren ve bu süreçte 3 bin 578,54 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı dün gelen kar satışlarının ardından yüzde 0,4 gerileyerek 3 bin 546 dolara indi. Ons altın yeni güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 3 bin 553 dolardan satılıyor.

