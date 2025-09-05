Borsa İstanbul'dan 2 hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 5 Eylül 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) ve Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TMPOL.E paylarında 08/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GRNYO.E payları 08/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.