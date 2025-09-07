ARA
  Ekonominin 3 yıllık yol haritası: Orta Vadeli Program yarın açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Vadeli Program'ı yarın açıklayacaklarını duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Vadeli Program'ı yarın açıklayacaklarını duyurdu


Ekonominin 3 yıllık yol haritası: Orta Vadeli Program yarın açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik politikalarda 3 yıllık yol haritasını şekillendiren Orta Vadeli Program'ı (OVP) yarın açıklayacaklarını duyurdu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yarın saat 09.00'da düzenleyecekleri basın toplantısıyla OVP'yi açıklayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz. Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız."

 

