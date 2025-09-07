Astor Enerji hedef büyüttü: '5 yıl içinde...'

Yapay zeka veri merkezlerinin her türlü bilginin sorgulanıp cevaplandığı bir platform olduğunu ifade eden Aslan, bu yapılırken de ciddi bir enerji ihtiyacı ortaya çıktığını vurguladı. Aslan, bu merkezlerdeki enerji ihtiyacına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapay zeka veri merkezi kuran firmalarla yaptığımız görüşmelerde girilen her bir harfin, rakamın, boşluk simgesinin bile bir enerji tükettiği, o yüzden ciddi bir enerji üretiminin gerektiğiyle ilgili bilgiler alıyoruz. Şu an dünya konjonktüründe de yenilenebilir enerjiye geçilme gibi bir durum varken bir de bu ihtiyacın gelmesi rüzgar, güneş ve hatta nükleer santrallerin bile tekrar açılması ve bu ihtiyacın giderilmesi konularını gündeme getiriyor.

Burada hem üretim hem de tüketim tarafında Astor'un ürettiği bütün ürünlerin kullanılması söz konusu. Yani bir fabrika veya bir tüketim merkezi var, 2 ayrı ihtiyaç grubu ortaya çıkmış oluyor. O yüzden üretilen anahtarlama ürünleri, yüksek gerilim kesiciler, güç ve dağıtım trafolarına ciddi bir ihtiyaç söz konusu."