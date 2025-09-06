SPK’nın dün yayımlanan yeni bülteninde 7 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay verildi. SPK'dan bedelsiz onayı alan şirketler ve oranları şöyle:
1 Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY)
Mevcut sermaye: 600.000.000 TL
Yeni sermaye: 1.000.000.000 TL
Bedelsiz artırımı: 400.000.000 TL (iç kaynaklardan)
Artış oranı: %66,66666
2 Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP)
Mevcut sermaye: 218.499.097 TL
Yeni sermaye: 400.000.000 TL
Bedelsiz artırımı: 181.500.903 TL (kâr payından)
Artış oranı: %83,06711
3 Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT)
Mevcut sermaye: 36.600.000 TL
Yeni sermaye: 112.400.000 TL
Bedelsiz artırımı: 75.800.000 TL (iç kaynaklardan)
Artış oranı: %207,10385
4 Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR)
Mevcut sermaye: 35.250.000 TL
Yeni sermaye: 200.000.000 TL
Bedelsiz artırımı: 104.848.224,16 TL (iç kaynaklardan)
Bedelsiz artırımı: 59.901.775,84 TL (kâr payından)
Artış oranı: %467,37588
5 Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS)
Mevcut sermaye: 100.000 TL
Yeni sermaye: 300.000.000 TL
Bedelsiz artırımı: 299.900.000 TL (iç kaynaklardan)
Artış oranı: %299.900
6 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)
Mevcut sermaye: 3.680.000.000 TL
Yeni sermaye: 3.840.000.000 TL
Bedelsiz artırımı: 160.000.000 TL (iç kaynaklardan)
Artış oranı: %4,34382