Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün 5 Eylül 2025 tarihinde 2025/47 numaralı bültenini yayımladı.


SPK’nın dün yayımlanan yeni bülteninde 7 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay verildi. SPK'dan bedelsiz onayı alan şirketler ve oranları şöyle:

1 Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY)

Mevcut sermaye: 600.000.000 TL

Yeni sermaye: 1.000.000.000 TL

Bedelsiz artırımı: 400.000.000 TL (iç kaynaklardan)

Artış oranı: %66,66666

2 Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP)

Mevcut sermaye: 218.499.097 TL

Yeni sermaye: 400.000.000 TL

Bedelsiz artırımı: 181.500.903 TL (kâr payından)

Artış oranı: %83,06711

3 Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT)

Mevcut sermaye: 36.600.000 TL

Yeni sermaye: 112.400.000 TL

Bedelsiz artırımı: 75.800.000 TL (iç kaynaklardan)

Artış oranı: %207,10385

4 Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR)

Mevcut sermaye: 35.250.000 TL

Yeni sermaye: 200.000.000 TL

Bedelsiz artırımı: 104.848.224,16 TL (iç kaynaklardan)

Bedelsiz artırımı: 59.901.775,84 TL (kâr payından)

Artış oranı: %467,37588

5 Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS)

Mevcut sermaye: 100.000 TL

Yeni sermaye: 300.000.000 TL

Bedelsiz artırımı: 299.900.000 TL (iç kaynaklardan)

Artış oranı: %299.900

6 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)

Mevcut sermaye: 3.680.000.000 TL

Yeni sermaye: 3.840.000.000 TL

Bedelsiz artırımı: 160.000.000 TL (iç kaynaklardan)

Artış oranı: %4,34382

 

 

7 Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN)

Mevcut sermaye: 3.500.000.000 TL

Yeni sermaye: 5.000.000.000 TL

Bedelsiz artırımı: 1.500.000.000 TL (kâr payından)

Artış oranı: %42,85714
