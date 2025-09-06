SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 900

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) yönetim kurulu yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket dün KAP'a bedelsiz başvurusunu duyurdu. Bildirimde "Tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle Şirketimiz sermayesinin 160.000.000 TL'den 1.600.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (05.09.2025 tarihinde) başvuru yapılmıştır" denildi.