Doğuş Otomotiv, Enka, Ereğli, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 61.73 milyar TL ile Sasa Polyester hissesinde olurken, bu şirketi 59.77 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin düşüşünde Banka ve Banka sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.95 azalışla 10,729 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 261 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 152.93 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 42.03 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.36 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 10,885 ve 11,041 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 10,650 ve 10,571 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 40.74 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 62.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 58.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 62.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 67.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 58.00-54.50

Satım aralığı: 67.00-67.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.24

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.323 puan azaldı.



ASELSAN



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 184.9 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 163.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 184.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 163.00-156.00

Satım aralığı: 176.00-181.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.237 puan arttı.



COCA COLA İÇECEK



GÜÇ KAYBEDİYOR

49.78 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 46.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 47.82 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 46.50-45.75

Satım aralığı: 49.75-50.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.08

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.039 puan arttı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 175.6 seviyesinin altındaki kapanışlar, 167.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 175.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 191.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 167.00-149.00

Satım aralığı: 191.00-179.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



EMLAK KONUT GMYO



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 19.51 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 20.48 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 17.60-15.80

Satım aralığı: 19.50-20.10

Endeks Ağırlığı (%): 1.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.032 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 69.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 64.29 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 72.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 67.50-66.00

Satım aralığı: 72.00-72.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DÜŞÜŞTE

30.04 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 27.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 27.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 28.61 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 23.30-19.60

Satım aralığı: 27.25-28.25

Endeks Ağırlığı (%): 2.98

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.046 puan azaldı.



GARANTİ BANKASI



GÜÇ KAYBEDİYOR

149.9 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 135.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 138.8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 135.00-129.00

Satım aralığı: 144.00-141.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



KOÇ HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 168 seviyesinin altındaki kapanışlarda 157.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 168 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 180.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 157.00-143.00

Satım aralığı: 180.00-174.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.096 puan azaldı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 26.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 24.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 28.09 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 24.30-24.10

Satım aralığı: 26.75-28.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



KARDEMİR (D)



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 26.74 seviyesinin altındaki kapanışlarda 24.90 seviyesine doğru gerileyebilir. 26.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 24.90-22.80

Satım aralığı: 28.50-28.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.



KUYAS YATIRIM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 58.3 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 53.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 54.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 53.00-52.00

Satım aralığı: 56.00-59.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.044 puan arttı.



PETKİM



DÜŞÜŞTE

20.4 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 18.18 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 18.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 19.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 16.30-14.70

Satım aralığı: 19.30-19.30

Endeks Ağırlığı (%): 0.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.027 puan azaldı.



PEGASUS



DÜŞÜŞTE

250.25 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 225.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 225.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 250.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 213.00-204.00

Satım aralığı: 250.00-255.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.051 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 38.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda 34.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 40.16 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 34.00-31.00

Satım aralığı: 38.25-39.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



TÜRK HAVA YOLLARI



GÜÇ KAYBEDİYOR

336.779924938643 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 300.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 319.5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 300.00-297.50

Satım aralığı: 327.50-342.50

Endeks Ağırlığı (%): 7.00

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.032 puan arttı.



TÜPRAŞ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 175.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 161.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 167.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 161.00-161.00

Satım aralığı: 170.00-174.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.01

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.113 puan arttı.