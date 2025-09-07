Filenin Sultanları, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile kozlarını paylaştı.

Filenin Sultanları, karşılaşmada İtalya'ya 3-2 mağlup olarak ikinci oldu.

Mücadeleye her iki takım da iyi başlarken, setin ilk bölümü 6-6 eşitlikle geçildi. Bu skorun ardından iki sayılık seri yakalayan İtalya, 8-6 öne geçti. Seriye aynı şekilde karşılık veren milliler, 8-8'de eşitliği sağladı. Setin ortalarında da eşitlik (15-15) bozulmazken, 20'li sayılara (20-19) ilk ulaşan takım Türkiye oldu. Egonu'nun servis turunda öne geçmeyi başaran İtalya, ilk seti 25-23 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete etkili başlayan milliler, setin başlarında 8 sayılık (10-2) fark yakaladı. Oyunun devamında toparlanan İtalya, farkı 5'e (11-6) indirdi. İyi defans yapmayı sürdüren ay-yıldızlılar, setin sonlarına doğru farkı iyice (18-8) açtı. Kalan bölümde de iyi oynayan Türkiye, ikinci seti 25-13 önde tamamladı ve 1-1 eşitliği sağladı.

Üçüncü setin başlarında iyi defans yapan İtalya, 4 sayılık (2-6) fark yakaladı. İtalya, setin ortalarında farkı korumaya (11-15) devam etti. Bu skorun ardından 3 sayılık seri yakalayan milliler, farkı 1 sayıya (14-15) indirdi. Setin sonlarına 21-21 eşitlikle girilirken, son ana kadar çekişmeli geçen seti İtalya 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas ile sayılar bularak başlayan milli takım, 3 sayılık (6-3) fark yakaladı. Etkili mücadelesiyle farkı iyice artıran (20-12) milliler, başından sonuna kadar iyi oynadığı dördüncü seti 25-19 önde bitirdi ve durumu 2-2 yaptı.

Karar setinin başlarında denge hakim olurken, bu dakikalar 4-4 eşitlikle geçildi. Bu skorun ardından Melissa Vargas ile sayılar bulan Türkiye, 2 sayı (6-4) öne geçti. Toparlanan İtalya, 10-8 öne geçtiği sette hata yapmadı ve seti 15-8, mücadeleyi de 3-2 kazandı.

Milli takım, bu sonuçla Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere, madalyalarını Güney Koreli eski voleybolcu Kim Yeon-Koung verdi.

Melissa Vargas, 33 sayı buldu



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Milli takımda Melissa Vargas'ı 19 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar ve 12 sayıyla Ebrar Karakurt takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Julide Kayıhan da maçı salondan izledi.

Bakan Osman Aşkın Bak, gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde rakibi İtalya karşısında büyük bir mücadele vererek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıyla millilerimiz, Türk voleybolunun gücünü tüm dünyaya göstermiş ve ülkemizi gururla temsil etmiştir. 'Filenin Sultanları'nın gelecek nesillere de ilham kaynağı olacak bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

"Rüya Takım"da iki milli oyuncu yer aldı



Yapılan oylamalarla FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın "Rüya Takımı"na iki milli voleybolcu girdi.

"Rüya Takım"da en iyi orta oyuncular olarak Eda Erdem Dündar ve İtalyan Danesi, en iyi pasör çaprazı da Melisa Vargas yer aldı.

Şampiyonanın en değerli oyuncusu ve pasörü İtalyan Orro, en iyi smaçörler Brezilyalı Gabi ve Japon Ishikawa, en iyi libero ise İtalyan De Gennaro seçildi.