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Altın güne nasıl başladı? 8 Nisan altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 681 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 710 liradan satılıyor.

08 Nisan 2025 | 10:20
Altın güne nasıl başladı? 8 Nisan altın fiyatları

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 azalışla 3 bin 642 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 9.40 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 3 bin 681 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 710 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 3 bin 13 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımları küresel çapta belirsizlik unsuru olmaya devam ederken, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere iyimserliklerinin etkisiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Trump, dün, tarifelerin bir müzakere stratejisi mi, yoksa kalıcı mı olduğuna ilişkin soruya, "Kalıcı tarifeler olabileceği gibi müzakereler de olabilir. Çünkü tarifelerin ötesinde ihtiyaç duyduğumuz şeyler var." dedi.

Analistler, Trump'ın tarifeler konusunda müzakereye ılımlı yaklaşabileceğine yönelik söylemlerinin yatırımcıların odağında olduğunu kaydederek, önümüzdeki dönemdeki müzakerelerle birlikte karşılıklılık esaslı tarifelerdeki oranların esnetilebileceğini söyledi.

Öte yandan, ABD'de perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile cuma günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yakından takip edildiğini aktaran analistler, söz konusu enflasyon verilerinin ülkedeki ekonomik gidişata yönelik daha çok bilgi vereceğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl genelinde toplamda 4 faiz indirimi yapacağı beklentileri güçlenirken, ABD'de perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin beklentiler üzerinde değişikliğe sebep olabileceği düşünülüyor.

Söz konusu gelişmelerin sonrasında tahvil faizlerinde toparlanmalar izlenirken, şu dakikalarda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15'te, dolar endeksi de yüzde 0,5 düşüşle 102,9 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, tarifelere dair endişelerin dünya genelinde enflasyon ve resesyon endişeleri oluştuğunu belirtirken, zayıflayan dolar endeksinin de altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar 200 seviyesinin direnç, 3 bin 100 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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