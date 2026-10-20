Altın piyasasında yön aşağı döndü! 20 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararı öncesinde doların seyri ve faiz beklentilerinin etkisiyle aşağı yönlü hareket ediyor. Gram altın ve ons altında yaşanan gerileme, altın piyasasını takip eden yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor.

Peki, 20 Ekim 2026 Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın bugün kaç TL'den alınıp satılıyor? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...