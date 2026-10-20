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Ekonomist
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Altın piyasasında yön aşağı döndü! 20 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklentiler ve doların hareketi, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Gram altın ve ons altında düşüş eğilimi görülürken, piyasalardaki son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 20 Ekim 2026 Salı günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...

Altın piyasasında yön aşağı döndü! 20 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararı öncesinde doların seyri ve faiz beklentilerinin etkisiyle aşağı yönlü hareket ediyor. Gram altın ve ons altında yaşanan gerileme, altın piyasasını takip eden yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor.

Peki, 20 Ekim 2026 Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın bugün kaç TL'den alınıp satılıyor? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 20 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 20 Ekim 2026

Alış: 4.121,85 dolar

Satış: 4.122,47 dolar

2 20 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

20 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.578,53 TL

Satış: 6.579,41 TL

3 20 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

20 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.679 TL

Satış: 10.756 TL

4 20 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

20 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.357 TL

Satış: 21.505 TL

5 20 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

20 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.252,89 TL

Satış: 43,086,29 TL

6 20 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

20 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.578 TL

Satış: 42.851 TL

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