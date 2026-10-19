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Avustralya'da ünlüler 2027'den itibaren o reklamlarda yer alamayacak

Avustralya, kumar reklamlarına yönelik yeni bir kısıtlamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin bu tür reklamlarda yer alması yasaklanacak.

Avustralya'da ünlüler 2027'den itibaren o reklamlarda yer alamayacak

Avustralya'nın İletişim ve Medya Kurumu'ndan (ACMA) yapılan açıklamaya göre, yeni kurallar uyarınca, mevcut veya eski profesyonel sporcular, ünlüler, sosyal medya fenomenleri ve diğer önde gelen kişiler dahil "tanınmış kişiler" 2027 itibarıyla kumar reklamlarında yer alamayacak.

Yasak, televizyon, radyo, haber siteleri, çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya dahil tüm platformlardaki kumar oyunlarının tanıtım ve reklamlarını da içeriyor.

Bahis sağlayıcıları, bu tür kişilerle sponsorluk veya tanıtım anlaşmaları da yapamayacak

Ayrıca, yeni yıldan itibaren lisanslı çevrim içi bahis sağlayıcılarının da bu tür kişilerle sponsorluk veya tanıtım anlaşmaları yapmaları yasaklandı​​​​​​​.

ACMA, kılavuzun sektörün yeni gereklilikleri ve ilgili muafiyetleri anlamasına ve bunlara hazırlanmasına yardımcı olmayı amaçladığını vurguladı.

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