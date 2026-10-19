Avrupa'da bolluk ve bereketin simgesi! Türkiye'den yılda 600 bin adet gidiyor

Çelenk üretimi yapan kadınlardan Seher Varlı ise çelenkleri evin yanında bulunan yerde yaptıklarını, çocuğu olduğu için işe gidemediğini, bu işin onun için güzel bir avantaj olduğunu söyledi.

Esma Tokgöz de 20 yıldır bu işi yaptığını ve ailesi için bir gelir kaynağı olduğunu dile getirdi.