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Altın sektöründe yeni rekor beklentisi

Altın sektörünü temsil eden Londra Külçe Piyasası Birliği üyeleri bir yıl içinde altında yüzde 10'luk prim ile yeni rekor seviyeyi öngördü.

16 Ekim 2024 | 14:34
Altın sektöründe yeni rekor beklentisi

Külçe altın endüstrisi temsilcileri arasında yapılan bir ankete göre, altının önümüzdeki yıl rekor seviyelere tırmanması bekleniyor.

Bloomberght'de yer alan habere göre Miami'de düzenlenen Londra Külçe Piyasası Birliği etkinliğine katılan temsilciler, altının gelecek yıl Ekim ayı sonunda ons başına 2.917,40 dolara yükselerek mevcut seviyelerin yaklaşık %10 üzerine çıkmasını bekliyor.

Altın, 2024 yılında en güçlü performans gösteren varlıklardan biri konumunda.

En son zirvesini geçen ay 2.685 doların üzerinde gören altın, Fed'in faiz indirimlerine yönelmesinden destek bulmuştu.

Yatırımcıların dikkati birkaç hafta sonra yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerine çevrilmiş durumda.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump verdiği bir röportajda gümrük vergilerinde ciddi bir artış planlarını savunurken Fed ile daha doğrudan istişare sözü vererek endişeleri reddetmişti.

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Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
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Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
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