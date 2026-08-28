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  • Altında ibre aşağı döndü! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 28 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

Altında ibre aşağı döndü! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 28 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, Fed’in faiz politikasına yönelik beklentiler ve enflasyon kaygılarının etkisiyle haftanın son işlem gününde geriledi. Küresel piyasaların odağında ise Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda vereceği mesajlar bulunuyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın alış ve satış fiyatı kaç lira? Yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 28 Ağustos 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altında ibre aşağı döndü! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 28 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izlenirken yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin vereceği sinyallere çevrildi. Enflasyona yönelik endişeler ve Fed'e yönelik faiz beklentileri değerli metal fiyatları üzerinde etkili olurken Jackson Hole Sempozyumu’ndan gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor. P

eki, 28 Ağustos 2026 Cuma gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 28 Ağustos 2026 Cuma günü güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 28 Ağustos 2026

Ons altın fiyatları 28 Ağustos 2026

Alış: 4.575,31 dolar

Satış: 4.575,88 dolar

2 28 Ağustos 2026 gram altın ne kadar oldu?

28 Ağustos 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 7.093,66 TL

Satış: 7.094,56 TL

3 28 Ağustos 2026 çeyrek altın ne kadar?

28 Ağustos 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 11.417 TL

Satış: 11.547 TL

4 28 Ağustos 2026 yarım altın fiyatları

28 Ağustos 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 22.864 TL

Satış: 23.090 TL

5 28 Ağustos 2026 tam altın ne kadar oldu?

28 Ağustos 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 45.018,14 TL

Satış: 45.903,26 TL

6 28 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

28 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 45.413 TL

Satış: 46.010 TL

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