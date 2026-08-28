Altında ibre aşağı döndü! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 28 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izlenirken yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin vereceği sinyallere çevrildi. Enflasyona yönelik endişeler ve Fed'e yönelik faiz beklentileri değerli metal fiyatları üzerinde etkili olurken Jackson Hole Sempozyumu’ndan gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor. P

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