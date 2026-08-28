Küresel piyasalarda temkinli seyir: Fed Başkanı Kevin Warsh'ın mesajları bekleniyor

ABD'de bir önceki gün açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesi, çip şirketi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun piyasalarda yarattığı iyimserliği bir miktar gölgeledi.

Fed'in enflasyonun seyri açısından dikkatle takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerini aşması, fiyatlar genel düzeyindeki yukarı yönlü hareketin gelecek dönemde de sürebileceğine ilişkin soru işaretleri oluşturdu.

Fed'in faiz artışına yönelik beklentiler sürüyor

Piyasalarda, "enflasyon bir miktar ılımlı görünse de hala devam edebilir" algısı yatırımcıların bu yıl faiz artışına yönelik beklentilerini canlı tuttu. Bu durum yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığına ışık tutan Nvidia bilançosunun verdiği olumlu sinyallerin risk iştahı üzerindeki etkilerini sınırladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 66 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, bankanın ekim ayında faizi 25 baz puan artırmasına yüzde 62 olasılık veriliyor. Bu doğrultuda Fed'in politika adımlarına ilişkin beklentilere en fazla duyarlı olan ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi, dün yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 4,23 seviyesine çıktı.

Gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarına çevrildi

Söz konusu beklentilerle gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlara çevrildi. Fed Yönetim Kurulu üyesi olduğu 2006-2011 döneminde ve sonrasında Stanford Üniversitesindeki akademisyen kimliğiyle Jackson Hole'da aktif bir katılımcı olarak bulunan Warsh, Fed Başkanı olarak ilk kez bu etkinlikte yer alacak.

Analistler, Warsh'un ileride hangi gelişmelerin faiz artırımına yol açabileceğine ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapmasının piyasaların yatışmasına ve risk primlerinin bir miktar gerilemesine yardımcı olabileceğine işaret ederek, politika adımlarının seyri ile zamanlamasına ilişkin net bir yönlendirme sunan sinyalin bile piyasalar üzerinde belirgin bir etki yaratabileceğini kaydetti.

Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında tuttuğu son para politikası toplantısı sonrasında konuşan Warsh, fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını yineleyerek enflasyon hedefinde herhangi bir yumuşamanın söz konusu olmadığını söylemişti.

Warsh'un yanı sıra diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, enflasyonun inatçı ve katı bir seyir izlediğini söyledi.

"Enflasyon konusunda artık harekete geçme zamanı"

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon konusunda artık harekete geçme zamanının geldiğini vurgulayarak, "Enflasyon hedefimizin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa onu tekrar düşürmemiz o kadar zorlaşacak ve bireyler ile işletmelerin yaşayacağı sıkıntılar da o kadar artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de "Koşulların, enflasyonun düşmeye devam ettiğine dair aradığım kanıtı sağlamadığını görürsem, faiz artışını desteklemeye açığım." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelere ek olarak bugün tarım dışı istihdam verisine ilişkin bir revizyon yayımlanması bekleniyor.

Trump, İran'a yönelik "çökmekte olan ülke" ifadesini kullandı

Jeopolitik tarafta ise Hürmüz Boğazı'ndaki tanker akışını olumlu etkileyecek her bir gelişme piyasalarda iyimserliği​​​​​​​ artırırken, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın "çökmekte olan bir ülke" olduğunu savundu.

Fox News muhabiri Jonathan Hunt'ın İran'a ilişkin "hatalı haber yaptığını" belirten Trump, kendisinin İran ile görüşmek istemediğini, aksine İran'ın anlaşmaya varmak için yalvardığını iddia etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 22 Ağustos ile biten haftada 4 bin azalışla 203 bine gerileyerek piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişte

Bu gelişmeler ışığında dün yüzde 4,68'e çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişini ikinci güne taşırken yeni günde de yüzde 4,69'da bulunuyor.

Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve Fed Başkanı Warsh'un fiyat istikrarını önceleyen mesajlar verebileceği ihtimalleriyle dolara olan talep güçlenmeye devam ediyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,2 seviyesinde seyrediyor.

Güçlü dolar ve yüksek seyreden tahvil faizleriyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı ise yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 580 dolardan alıcı buluyor. Ekim vadeli Brent petrol yüzde 0,6 azalışla varil başına 89,2 dolardan işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,72, Nasdaq endeksi yüzde 1,57 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,2 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı

Avrupa borsalarında dün Almanya hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, yatırımcılar, Jackson Hole'da verilecek para politikası mesajları ve ABD ile İran arasındaki diplomatik bağlantıların yeniden kurulabileceği ihtimalleriyle gerileyen Brent petrol fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor.

Öte yandan dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası toplantı tutanakları, enflasyon düşmezse bankanın yakın zamanda yeni bir faiz artırımına gitmeye hazırlandığını ortaya koydu.

Tutanaklarda, kararların gelecekteki veri akışına bağlı kalacağı vurgulanırken, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanamadığı takdirde, yeni bir faiz artırımı yapılması gerekli görünmektedir." ifadesine yer verildi.

Diğer taraftan tutanaklarda, orta vadeli enflasyon görünümünün iyileşme olasılığına pay bırakmak adına, Yönetim Konseyi'nin eylül ayında bir faiz artırımına gitme yönünde önceden verilmiş bir taahhüdünün bulunmadığı iletişiminin vurgulanması gerektiği belirtildi.

Bazı Konsey üyeleri, haziran ayı toplantısından bu yana gelen verilerin para politikasında sıkılaşmanın devam etmesini desteklediğini ve bu doğrultuda temmuz ayı toplantısında olası bir faiz artırımına karşı çıkmadıklarını belirtti.

Bu arada ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Finansal İnovasyon: Ödemeler ve Politikalar İçin Etkileri" başlıklı panelde konuşacak.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,68 düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,31 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları Warsh'un konuşması öncesi temkinli bir seyir izliyor

Asya borsalarında Nvidia'nın güçlü performansı ve ileriye dönük verdiği olumlu sinyaller risk iştahını desteklerken, Fed Başkanı Warsh'un olası şahin mesajları öncesinde yatırımcıların temkinli duruş sergilediği görüldü.

Bu doğrultuda bölge piyasalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir izliyor. Japonya'da enflasyon hızlanma işaretleri verdi. Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ağustos ayında Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,9 artarak önceki ayki veriye göre hızlandı.

Ayrıca taze gıda ve enerji hariç Tokyo çekirdek TÜFE de ağustosta yüzde 2 arttı. Temmuzdaki artış yüzde 1,8 seviyesindeydi. Bununla birlikte Japonya'da, işsizlik oranı ise temmuzda yüzde 1,18 ile tahminlerin altında kaldı. Açıklanan verilerin ardından Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek ay faiz artıracağı beklentisi güçlendi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 düştü.

SPK'den ilk halka arzlara yeni düzenleme

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybederek 14.575,51 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,13 yükseldi.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Payların İlk Halka Arzına İlişkin Başvuruların Sonuçlandırılmasında Öncelik Verilecek Kriterlere İlişkin Kurul İlke Kararı'nı da yayımladı.

Karara göre, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzına ilişkin başvurularında belirlenen kriterlerden en az birinin sağlanması ve şirket tarafından talepte bulunulması halinde başvuru, Kurulun internet sitesinde ilan edilen başvuru sıralamasına tabi olmaksızın öncelikli olarak sonuçlandırılabilecek.

Ayrıca halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar liradan fazla olması ve yurt dışı yatırımcı grubuna asgari yüzde 50 tahsisat öngörülmesi kaydıyla uluslararası mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilecek halka arzlara ilişkin başvurular da öncelikli sonuçlandırılabilecek.

Dolar/TL dünü 48,1580'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,2450'den işlem görüyor.

Yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi takip edilecek

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Warsh'un konuşması, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, Fed Başkanı Warsh'un konuşması

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan enflasyon beklentisi