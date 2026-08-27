Dünya e-ticaretinin yüzde 40’ı İstanbul’da buluşuyor

İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026), 3-5 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde dünyanın önde gelen e-ticaret pazaryerlerini bir araya getirecek. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle gerçekleştirilecek zirvenin tanıtım toplantısı, TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlendi.

Toplantıya Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu ve ETİD Genel Sekreteri Ömer Gürkan katıldı.

KÜRESEL E-TİCARETİN YÜZDE 40’I HALİÇ’E GELİYOR

Pandemi döneminde e-ticaret farkındalığının önemli ölçüde arttığını belirten Hasan Önal, 2019’da 3,2 trilyon dolar olan küresel e-ticaret hacminin 2026’da 7 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Zirveye bu yıl 50 pazaryerinin katılacağını belirten Önal, “Küresel ticaretin yüzde 50’si Çin kaynaklı. E-ticareti anlamak için Amerika’ya değil Çin’e bakmamız gerekir. Çünkü dijital ticarette Çin kendini farklı konumlandırmıştır. Çin, Hindistan, Brezilya ve Latin Amerika’dan markalar ve pazaryerleri gelecek. 50 pazaryerinin küresel ticaretteki payı yaklaşık 2,75 trilyon dolar. Küresel e-ticaretin yaklaşık yüzde 40’ı, belki de biraz üzeri Haliç Kongre Merkezi’ne geliyor” dedi.

Bu pazaryerlerinin faaliyet gösterdikleri ülkelerde yerel iş ortaklarına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Önal, IGEXX’in Türk şirketlerinin dijital dönüşümüne ve küresel pazarlara açılmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun da “Amacımız bu e-ihracat konusunu oldukça gündemde tutmak. Bu pazar sürekli gelişen bir pazar, büyüyen bir pazar ve hızla büyüyor. Dolayısıyla biz bu pazardan mutlaka payımızı almak istiyoruz, diğer ülkelerden geri kalmak istemiyoruz” diye konuştu.

BU YIL DA 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İŞLEM HACMİ BEKLENİYOR

IGEXX’in 2024 yılında gerçekleştirilen ilk buluşmasında 1 milyar doların üzerinde işlem hacmi oluşturulduğuna dikkat çeken TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, “Bunlar çok ciddi rakamlar ve 2024’te ihracatımıza pozitif yönde etkili oldu. Bu yıl da 1 milyar doların üzerinde bir işlem hacmi bekliyoruz” diye konuştu.

Bakanlık ve ETBİS verilerine göre Türkiye’de e-ticaret hacminin 4,5 trilyon liraya ulaştığını belirten Tecdelioğlu, “Dolar bazında 115 milyar dolar seviyesine gelmiş durumdayız. Dijital dünyada bayrak sallayan şirket sayımız ise 634 bin firmayı buldu. Hedefimiz e-ihracatımızın toplam ihracattaki payını yüzde 10 seviyesine çıkarmak” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA TÜRK İHRACATÇISINA PAZAR GÖSTERECEK

İstanbul’u küresel pazaryerlerinin, lojistik aktörlerinin ve yerli üreticilerin buluştuğu bir dijital ticaret merkezine dönüştürmek istediklerini vurgulayan Tecdelioğlu, “Firmalarımız e-ihracattan pay almak istiyor, iştahları çok yüksek. Ancak bu pazarlara nasıl ulaşacakları konusunda kaygıları vardı. Ticaret Bakanlığımızın e-ihracat çalışmalarında hangi ülkede, hangi pazaryerinde nasıl mağaza açılacağından vergilere ve başvuru süreçlerine kadar bir reçetemiz var. Artık yapay zekayla hangi ürünü nerede daha rekabetçi satabileceğimize ilişkin yönlendirmeler de yapıyoruz” dedi.

“KÜRESEL YERELLEŞMEYE ODAKLANDIK”

Toplantının ardından gazetecilerin e-ihracat destekleri ve küresel korumacılık önlemlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Hasan Önal, Türkiye’nin e-ihracat modelinde “küresel yerelleşmeye” odaklandığını söyledi.

Önal, “Malın doğrudan Türkiye’den gönderildiği B2C modelden ziyade, ürünün varış ülkesinde depolanarak müşteriye ulaştırılmasına odaklanıyoruz. B2B geleneksel ticaretin ardından tüketiciye ulaşan B2C modeline yönelik e-ihracat sistemimizi kurguladık. Destek modellerimiz de buna hazır. Pazaryeri komisyon desteğimiz daha önce 8 ülkeyle sınırlıyken, alınan önlemlerle birlikte bunu 35 ülkeye çıkardık” dedi.

E-İHRACATTA YIL SONU HEDEFİ 6 MİLYAR DOLAR

Bu yıla ilişkin beklentileri de paylaşan Önal, “Son rakamlarımıza göre e-ihracatta bu yılı 6 milyar dolarla tamamlamayı hedefliyoruz. 2022’de yıllık 10 bin doların üzerinde e-ihracat yapan tüzel firma sayımız 8 bin 132 iken, yüzde 40,4 artışla 2025’te 11 bin 420’ye yükseldi” ifadelerini kullandı.

Amazon, Alibaba, Walmart Marketplace, eBay, TikTok Shop, SHEIN, Tmall, JD.com, Coupang, Mercado Libre ve Noon gibi dünyanın önde gelen küresel ve bölgesel e-ticaret platformlarının katılacağı zirve, Türk ihracatçılarına yeni pazarlara açılma ve küresel pazaryerleriyle doğrudan iş bağlantıları kurma fırsatı sunacak.

“Beyond Borders-Sınırların Ötesinde” temasıyla düzenlenecek 5 binin üzerinde üst düzey katılımcının ağırlanmasının hedeflendiği IGEXX 2026’nın ilk günü B2B görüşmelere ayrılacak. Zirvenin ikinci ve üçüncü günlerinde ise 108 konuşmacının katılımıyla 28 panel gerçekleştirilecek.