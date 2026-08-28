SPK halka arzlarda yeni kriterleri açıkladı: Hangi şirketlere öncelik verilecek?

Halka arz sürecine girmeye hazırlanan şirketler için SPK’dan yeni bir karar geldi. Paylarını ilk kez halka arz etmek üzere başvuruda bulunan şirketlerden belirlenen üç şarttan en az birini yerine getirenler, talep etmeleri halinde değerlendirme sürecinde öncelik kazanacak.
Bu kapsamdaki şirketlerin başvuruları, talep etmeleri halinde SPK’nın internet sitesinde ilan edilen başvuru sırasına bağlı kalınmaksızın öncelikli olarak sonuçlandırılabilecek.
1 Hangi şirketler halka arzda öncelik kazanacak?
İlk kriter, şirketin faaliyet gösterdiği şehir ve halka arz geçmişiyle ilgili olacak.
İlk olarak şirketin, en az 5 yıldır aynı şehirde merkezinin bulunması ve hasılatının yarısından fazlasını yine bu şehirdeki fabrika, üretim tesisi ya da hizmet ofislerinden elde etmesi şartı aranacak. Ayrıca söz konusu şirketin, bulunduğu şehirden halka açılıp borsada işlem görmeye başlayacak ilk ortaklık olması gerekecek.
Bu kriteri sağlayan şirketler, talep etmeleri durumunda halka arz sürecinde öncelikli değerlendirmeden yararlanabilecek.
2 İkinci kriter yönetim yapısına ilişkin olacak
Halka arzda öncelik sağlayabilecek bir diğer durum, şirketin yönetim yapısıyla bağlantılı olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. veya herhangi bir kamu kurumunun bir şirket üzerinde doğrudan ya da dolaylı yönetim hakimiyeti bulunması halinde, söz konusu şirketin halka arz başvurusu öncelikli olarak ele alınabilecek.
3 Büyük ölçekli halka arzlarda hangi şartlar aranacak?
Üçüncü kriterde halka arz edilecek payların büyüklüğü dikkate alınacak. Payların piyasa değerinin 15 milyar TL'yi aşması halinde şirketler bu kriter kapsamında değerlendirilebilecek.
Bunun için halka arzda yurt dışı yatırımcı grubuna ayrılması planlanan payın da en az yüzde 50 olması gerekecek. Ayrıca sürecin Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve genel kabul görmüş uluslararası mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yabancı dilde hazırlanan taslak belge seti SPK'ya sunulacak.