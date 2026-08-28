SPK halka arzlarda yeni kriterleri açıkladı: Hangi şirketlere öncelik verilecek?

Üçüncü kriterde halka arz edilecek payların büyüklüğü dikkate alınacak. Payların piyasa değerinin 15 milyar TL'yi aşması halinde şirketler bu kriter kapsamında değerlendirilebilecek.

Bunun için halka arzda yurt dışı yatırımcı grubuna ayrılması planlanan payın da en az yüzde 50 olması gerekecek. Ayrıca sürecin Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve genel kabul görmüş uluslararası mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yabancı dilde hazırlanan taslak belge seti SPK'ya sunulacak.