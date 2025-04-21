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Altında tarihi rekor: 3 bin 394 doları gördü

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 2,4 değer kazanarak 3 bin 394 dolar ile rekor seviyelerde işlem görüyor. Şu saatlerde çeyrek altın 6 bin 910 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 540 liradan satılıyor.

21 Nisan 2025 | 10:47
Son Güncellenme: 21 Nisan 2025 | 11:17
Altında tarihi rekor: 3 bin 394 doları gördü

Altın, dolardaki düşüş ve güvenli talep varlıklarına olan taleple birlikte yeni bir rekor daha kırdı. Külçe altın, ons başına 3.394 dolara çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 2,6 artışla 4 bin 167 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 910 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 540 liradan satılıyor.

ABD ve Çin arasında tarife restleşmeleriyle şiddetlenen ticaret savaşlarının daha da güç kazanabileceğine yönelik endişeler ve küresel ticaret stratejisindeki belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Çin'in, tüm tarafların ABD ile ekonomik ve ticari farklılıklarını eşit şartlarda istişare yoluyla çözmesine saygı duyduğu, ancak herhangi bir tarafın Çin'in zararına bir anlaşma yapmasına kesin bir şekilde karşı çıkacağı kaydedildi.

ABD'de bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, yatırımcıların odağına yerleşti. Söz konusu toplantılardan alınacak sinyallerin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, risk algısının artmasıyla dolar endeksi yüzde 1,1 azalışla Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesi olan 98,3'e indi.

Analistler, altının ons fiyatının, ABD-Çin ticaret savaşı ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar nedeniyle rekor seviyelere ulaştığını söyledi.

Bugün ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 410 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 350 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
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