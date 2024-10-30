ARA
DOLAR
34,29
0,04%
DOLAR
EURO
37,20
0,21%
EURO
GRAM ALTIN
3070,90
0,44%
GRAM ALTIN
BIST 100
8959,43
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altında yeni rekor... 30 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altında yeni rekor... 30 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Ekim 2024 altın fiyatları...

30 Ekim 2024 | 10:52
Son Güncellenme: 30 Ekim 2024 | 10:53
Altında yeni rekor... 30 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 73 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 3 bin 58 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 3 bin 73 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 740 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 değer kazanarak 2 bin 773,50 dolarla kapanış rekoru kırarken, bugün de yükseliş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini 2 bin 789,81 dolara taşımasının ardından şu sıralarda, 2 bin 787 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, haftanın geri kalanında takip edilecek yoğun veri takvimi öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği görülürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine çevrildi.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerden alınan sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) yapacağı faiz indirimlerinin hızına yönelik daha çok bilgi verebileceğini söylerken, Orta Doğu'da İsrail'in saldırıları ve 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin altındaki risk iştahını koruduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 74 seviyesinde bulunuyor.

Bugün, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 800 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 740 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3070,85 0,44%
  • ALTIN ONS 2785,85 0,45%
  • BIST 100 8963,79 0,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,911 -0,274%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39111 -0,02803%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,4287%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2845 0,0344%
  • EURO/DOLAR 1,0842 0,2214%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2008 0,2151%
  • STERLIN/DOLAR 1,29985 -0,12716%
Borsa Haberleri
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
GERİ
İLERİ
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL