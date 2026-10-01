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  • Altında yön arayışı sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 1 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altında yön arayışı sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 1 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yön arayışı sürerken, piyasaların odağında Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentileri etkileyecek ABD istihdam verileri bulunuyor. Öte yandan, yatırımcılar değerli metaldeki son hareketleri yakından izliyor. Peki, gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL? İşte 1 Ekim 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altında yön arayışı sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 1 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler, 1 Ekim 2026 Perşembe günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller için ABD'den gelecek istihdam verilerine odaklanırken, gram ve çeyrek altındaki güncel seviyeler de merak ediliyor. 

Altın fiyatları bugün nasıl seyrediyor? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 1 Ekim 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 1 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 1 Ekim 2026

Alış: 4.191 dolar

Satış: 4.191,64 dolar

2 1 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

1 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.600,13 TL

Satış: 6.601,11 TL

3 30 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

30 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.752 TL

Satış: 10.834 TL

4 1 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

1 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.509 TL

Satış: 21.667 TL

5 1 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

1 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.176,21 TL

Satış: 43.016,66 TL

6 1 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

1 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.886 TL

Satış: 43.208 TL

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