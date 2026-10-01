Altında yön arayışı sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 1 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler, 1 Ekim 2026 Perşembe günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller için ABD'den gelecek istihdam verilerine odaklanırken, gram ve çeyrek altındaki güncel seviyeler de merak ediliyor.

Altın fiyatları bugün nasıl seyrediyor? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 1 Ekim 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatları...