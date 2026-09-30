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  • Bodrum'a binlerce turist taşıdı: Dev kruvaziyerin rotası Heraklion

Bodrum'a binlerce turist taşıdı: Dev kruvaziyerin rotası Heraklion

Bodrum, binlerce turisti taşıyan "AIDAblu" adlı kruvaziyeri ağırladı. İlçeye yanaşan gemiden 2 bin 243 turist karaya çıktı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'a binlerce turist taşıdı: Dev kruvaziyerin rotası Heraklion

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum, bu kez "AIDAblu" adlı kruvaziyeri ağırladı. İlçeye yanaşan gemi, farklı ülkelerden 2 bin 243 turisti Bodrum'a getirdi.

1 Rodos Limanı'ndan geldi

Rodos Limanı'ndan geldi

Rodos Limanı'ndan gelen İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

2 Gemide 3 bine yakın kişi bulunuyor

Gemide 3 bine yakın kişi bulunuyor

Gemide çoğu Alman 2 bin 243 yolcu ile 641 personel bulunduğu belirtildi.

3 Tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi

Tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi

Turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

4 Bir sonraki durak Heraklion Limanı

Bir sonraki durak Heraklion Limanı

Geminin sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı öğrenildi.
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