Bodrum'a binlerce turist taşıdı: Dev kruvaziyerin rotası Heraklion

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum, bu kez "AIDAblu" adlı kruvaziyeri ağırladı. İlçeye yanaşan gemi, farklı ülkelerden 2 bin 243 turisti Bodrum'a getirdi.
1 Rodos Limanı'ndan geldi
Rodos Limanı'ndan gelen İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
2 Gemide 3 bine yakın kişi bulunuyor
Gemide çoğu Alman 2 bin 243 yolcu ile 641 personel bulunduğu belirtildi.
3 Tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi
Turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.