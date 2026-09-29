KAGİDER, kadın girişimciler ile satın alma profesyonellerini yeniden buluşturuyor

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kadın girişimcilerin iş dünyasına daha güçlü şekilde dahil olmasını desteklemek amacıyla düzenlediği Girişimcilik ve Satın Alma Buluşması’nı ikinci kez 21 Ekim 2026’da İstanbul’da gerçekleştirecek.

Farklı sektörlerden kadın girişimciler ile şirketlerin satın alma ekiplerini bir araya getirecek buluşmada, girişimciler ürün ve hizmetlerini doğrudan satın alma profesyonellerine anlatma ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı bulacak. Şirketlerin satın alma ekipleri de kadın girişimcilerle tanışarak yeni ürün, hizmet ve iş birliği fırsatlarını değerlendirebilecek.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen buluşmada 194 kadın girişimci ile 75 satın alma profesyoneli bir araya gelmiş, 1.000’in üzerinde birebir iş görüşmesi gerçekleştirilmişti. Bu yılki etkinlikte de doğrudan temasların yeni ticari ilişkilere dönüşmesi için kadın girişimciler ve şirketler aynı platformda buluşacak.



“Doğru bağlantılar yeni iş fırsatlarının önünü açıyor”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, kadın girişimcilerin işlerini büyütmesinde pazara erişimin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Kadın girişimcilerin işlerini büyütürken karşılaştıkları en önemli konulardan biri, doğru alıcıya ve doğru iş ortağına ulaşabilmek. Girişimcilik ve Satın Alma Buluşması bu açıdan çok kıymetli bir fırsat sunuyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz buluşmada 194 kadın girişimciyi satın alma profesyonelleriyle bir araya getirdik ve 1.000’in üzerinde birebir görüşme yapıldı. Bu yıl da kadın girişimciler ile şirketleri aynı masada buluşturarak yeni iş bağlantılarının kurulmasına katkı sağlamak istiyoruz. Kadın girişimcilerin kurumsal tedarik zincirlerinde daha fazla yer alması, işlerini büyütmeleri açısından önemli bir adım.”

Başvurular devam ediyor

21 Ekim 2026’da İstanbul’da düzenlenecek Girişimcilik ve Satın Alma Buluşması için kadın girişimcilerin başvuruları devam ediyor. KAGİDER’in düzenlediği buluşma, kadın girişimciler ile kurumsal satın alma ekiplerinin doğrudan iletişim kurmasına, ürün ve hizmetlerini tanıtmasına ve yeni ticari fırsatları değerlendirmesine olanak sağlayacak.



Başvuru için: ofis@kagider.org