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  • Altının kilogram fiyatı 3 milyon bin liraya yükseldi (20 Aralık)

Altının kilogram fiyatı 3 milyon bin liraya yükseldi (20 Aralık)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon bin liraya yükseldi.

20 Aralık 2024 | 17:31
Altının kilogram fiyatı 3 milyon bin liraya yükseldi (20 Aralık)

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 50 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 991 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 875 milyon 259 bin 942,31 lira, işlem miktarı ise 1.303,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 33 milyon 799 bin 985,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
Yeni halka arz olan şirket, yatırım kararını duyurdu
19 Aralık borsada gün sonu rakamları
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
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