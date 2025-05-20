Borsada Haziran sonu senaryoları: 6 uzman analiz etti

2025’in ilk iki ayında dalgalı bir seyirle 9.420-10.180 bandında hareket eden BİST-100 Endeksi, 29 Şubat-17 Mart döneminde 9.659’dan 10.902’ye yükselerek yüzde 13’e yakın güçlü bir performans ortaya koydu ve 17 Mart’ta kadarki dönemde 2024 sonuna göre yüzde 11 getiri sunmayı başardı.

Ancak mart ayının ikinci yarısı itibarıyla yurt içinde siyaset gündeminin ısınması ve daha sonra yurt dışında ABD’nin gümrük tariflerine bağlı ticaret savaşlarının başlayabileceği endişelerinin piyasaları olumsuz etkilemesiyle, BİST-100 8.873’lere kadar geri çekildi. BİST-100; hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşanan haber akışlarıyla düşen risk iştahının etkisiyle 9.643-9.050 bandında seyrettiği nisan ayını yüzde 6,02 düşüşle 9.078’den tamamladı.

Mayıs ayının ilk haftasında yatay bantta hareketlerini sürdüren ve 9.000 puanın üzerinde tutunarak pozitif sinyaller veren BİST-100, ilk olarak 8 Mayıs’ta 9.250 puanı geride bırakmasının ardından daha fazla momentum kazandı ve 9 Mayıs’ta 9.391, 12 Mayıs’ta ise 9.747 seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. 15 Mayıs’ta yeniden 9.541’e gerileyen endeks, 16 Mayıs haftasını 9.668 seviyesinden tamamladı. 20 Mayıs Salı günü öğle saatleri itibarıyla ise 9.600’lerin üzerinde tutunma çabasında. Büyük resimde ekonomi yönetimin attığı adımlar, enflasyondaki eğilim ve TCMB’nin faiz politikasına yönelik beklentiler odak noktasında kalmaya devam ediyor.

‘ALTERNATİF GETİRİLER YÜKSEK, FONLAMA MALİYETİ ZORLAYICI’

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü’nden piyasa uzmanları, 16 Mayıs’taki günlük piyasalar analizinde; yerel varlıklar tarafında hisse senetlerinin ‘zayıf, tatsız, hacimsiz, yeni para girişinden yoksun, mutsuz ve sıkışık’ olduğunu kaydediyor ve şu değerlendirmeleri yapıyor: “Yeni bir trend oluşumuna dair herhangi bir emare maalesef söz konusu değil. Yön kestirimi kolay ve sağlıklı değil. Yüksek volatilite, masanın her iki yanını zorlamaya devam ediyor. ‘Bekle-gör’ havası en çok da burayı etkiliyor. Para politikasının ‘zamanlama’ ve ‘boyut’ olarak nasıl şekilleneceği sorularına yanıt verilebilirlik durumunda iyileşme olduğunda, hisse senetleri de olumlu yönde etkilenmeye başlayacak ve yeni hikâye oluşumu ve paralel zamanlama ile satın alımı izlenecek.

TCMB’nin rezerv pozisyonundaki iyileşme sinyallerinin biraz daha güçlenmesi bu durumu kuşkusuz destekleyecek. Keza yeni para girişinin olması da. Henüz likidite tarafında bu aşamaya gelinebilmiş değil. ‘Lokallerden hisse senetlerine fon kaynağı sağlamaları’ beklentisinde bir süre için değiliz. Alternatif getirilerin yüksekliği kadar fonlama maliyetinin zorlayıcı olması da etken. BİST-100’de dolar bazlı 233-250 dolar aralığındaki sıkışık bandın üst kısmına, en azından 255-260 dolar seviyeleri ile geçilmeden stresin azalmasını beklemiyoruz.”

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü, 20 Mayıs tarihli notunda ise bir süredir CDS’in sergilediği aşağı yönlü eğilimin BİST-Bankacılık Endeksi açısından itici katalizör olarak bir noktada belirebileceğine dikkat çekiyor. Kuruma göre; risk primi ile bankacılık sektörü hisseleri arasındaki ilişki dikkate alındığında, böylesi senaryonun BİST-100 için de oyun alanı sağlamasını beklemek gayet mantıklı.

BEŞ FARKLI BANT ARALIĞI ÖNGÜRÜSÜ VAR

Borsada mevcut görünüm böyleyken uzman isimlere BİST-100 Endeksi’nin haziran ayının sonunda hangi bant aralığında yer alabileceğine dair son beklentilerini sorduk. Yılın ilk yarısının sonu için piyasa uzmanlarının beklentilerinde 9.000-11.000 olmak üzere geniş bir bant aralığı öne çıkarken uzmanların tahminlerinin iyi ve kötü senaryoların gerçekleşme olasılığına göre şekillendiği görülüyor.

Biz de altı piyasa uzmanının borsaya ilişkin haziran sonu öngörülerini, bant aralığı beklentilerine göre beş başlığa ayırdık ve bu beklentilerin arkasında yatan nedenleri ekonomist.com.tr okuyucuları için detaylarıyla yazdık.

1) 9.000-9.500 BANDI

Onur Altın/Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü:

‘BİST-100’DE NET POZİTİFE DÖNEN BİR TABLODAN BAHSEDEMEYİZ’

ENDEKS AŞAĞI YÖNLÜ BASKILANDI BİST-100 Endeksi açısından 2025 yılının ilk 4,5 ayı oldukça hareketli geçti. Yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler sonrasında küresel büyüme risklerinin ön plana çıkması, yurt içinde yabancı çıkışlarının artması ve jeopolitik riskler gibi birçok faktör endeksi aşağı yönlü baskılarken yılın 4,5 ayında endekste yaklaşık yüzde 5’lik bir düşüş görüldü. Yurt içinde TCMB’nin son faiz artırımı özellikle bankalarda düzelmesi beklenen net kâr marjlarını ve net faiz gider-gelir dengesini tekrar bozabilir. Faizlerin yüksek kalması faiz makasını olumsuz etkileyebilecekken diğer yandan kredi talebini de izleyeceğiz.

SİYASİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER İLE FAİZ BASKISI Yurt dışında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerinde nasıl bir karar vereceği önemli olacak. İlk etapta borsalarda yaşanan sert satış sonrasında Başkan Trump gümrük verilerini Çin hariç 76 ülke için yüzde 10 olarak belirlemiş ve 90 gün ertelemişti. Yükselişin tekrar yaşanması için 2025 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin bilançoların pozitif seyretmesi, Trump’ın aldığı 90 günlük kararı uzatması veya komple kaldırması piyasalara nefes aldırabilir. Ancak kısa vadede yükseliş yaşansa bile mevcut siyasi riskler, jeopolitik riskler ve faiz baskısı ortadayken net pozitife dönen bir tablodan bahsedemeyiz. Bu nedenle BİST-100 Endeksi’nin yılın ilk yarısını 9.000-9.500 aralığında kapatacağını düşünüyoruz.

Serhan Yenigün/Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü:

‘FAİZİN GERİLEMESİ VE SİYASİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİN ARTMASI GEREKİYOR’

HANGİ UNSURLAR ETKİ EDİYOR? BİST-100 Endeksi’nde üç faktörün baskısı sürüyor. Bu faktörleri; yüksek faiz ortamının sürmesi ve bunun büyüme görünümü üzerinde yarattığı zayıflama, zayıf bilançolar ve siyasi riskler olarak sıralayabiliriz. Küresel risk iştahında bir miktar toparlanma görsek de ABD’nin izlediği gümrük politikalarına dair belirsizlikler de volatilite yaratmayı sürdürecektir.

ŞİRKETLER NE KADAR DİRENÇLİ KALABİLECEK? Bu görünüm altında BİST-100 Endeksi’nin yılın ilk yarısının son iki ayında genel olarak 9.000-9.500 bandında dalgalanacağını ve haziran ayını da bu bant aralığında tamamlayacağını düşünüyoruz. BİST-100’de yeniden yükseliş eğiliminin belirginleşmesi için faiz oranlarının gerilemesi ve siyasi öngörülebilirliğin artması gerekiyor. Şirketlerin, artan kaynak maliyetlerine karşı ne kadar dirençli kalabileceklerinin görülmesi de endeksin yönü konusunda önemli ipuçları sunacaktır.

2) 9.500-10.000 BANDI:

Kudret Ayyıldır/GCM Yatırım Araştırma Müdürü:

‘BİST, YILIN İLK YARISINI DAHA SAKİN BİR TEMPOYLA TAMAMLAYABİLİR’

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI ARENADAKİ POLİTİKASI ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifeleriyle birlikte başlayan ticaret savaşları küresel ekonomik aktivitede gerileme beklentisini ön plana çıkarttı. Bu durum, uluslararası arenada borsa endeksleri ve şirket performansları üzerinde önemli bir baskılayıcı unsur olarak etkisini hissettirdi. Türkiye ise tarifelere yönelik ekstra bir olumsuz görünüm yaşamadığı gibi stratejik konumu gereği pastadan daha fazla pay alabilme iyimserliğine sahip. Bu açıdan 2025 yılı temasında Türkiye’nin uluslararası arenadaki iletişim politikası, borsa endeksi ve şirket performansları için önemli.

HANGİ TEMA PİYASALARI DESTEKLEYEBİLİR? İç dinamiklere baktığımızda; enflasyondaki gerileme hızına bağlı olarak TCMB’nin faiz indirim süreci, özellikle ‘yılın ikinci yarısı itibarıyla şirketlerin finansman maliyetlerini azaltacağı beklentisinin kârlılıklar üzerine olumlu yansıyacağı’ temasıyla piyasaları destekleyebilir. Ancak burada, son süreçte siyasi arenada izlediğimiz gelişmelerin yeni dönemdeki etkisi ve özellikle de 17 Nisan tarihli toplantısında 350 baz puan faiz artışı ile haftalık repo faizini yüzde 46'ya çıkartan TCMB’nin yeni dönemde izleyeceği para politikası tutumu, şirket finansallarına yönelik iyimser tablonun ne zaman oluşabileceği ve izlenecek iyimserlikte zamansal olarak ne kadar sapma gözlemlenebileceği hususları BİST-100’ün performans değerlendirmesinin cevabı için önemli. Bu açıdan yılın ilk yarısını daha sakin bir tempoyla 9.500-10.000 bandında tamamlayan bir borsa fiyatlaması görebiliriz.

3)10.000-10.500 BANDI

Turgut Uslu/Ziraat Yatırım Strateji Bölüm Müdürü:

‘BORSADA OLASI YÜKSELİŞLERDE KALICILIK BEKLEMİYORUZ’

HİSSE SENEDİNE İLGİ NEDEN DÜŞÜK KALABİLİR? Borsanın yılın ilk yarısında bant hareketi sergileyebileceğini düşünüyoruz. Sabit getirili tarafın halen cazip olması ve ticaret savaşına yönelik belirsizliklerin küresel çapta resesyon yaratma riski, hisse senedi tarafında ilginin düşük kalmasına neden olabilir. Bununla birlikte yüksek faiz ortamı şirketlerimizi zorluyor. Dolayısıyla borsada olası yükselişlerde şu aşamada kalıcılık beklemiyoruz.

CAZİP DEĞERLEMELER DÜŞÜŞLERİ SINIRLAYABİLİR Mİ? Öte yandan, Borsa İstanbul’da endeks ağırlığı yüksek bazı şirketlerin cazip değerlemeleri potansiyel düşüşleri sınırlayabilir. Ayrıca yurt dışı emsallerimize göre de yüksek sayılabilecek iskontoya sahibiz. Bu kapsamda, yılın ikinci çeyreğinin kalanında da endeks net bir yön bulmakta zorlanabilir. Önümüzdeki dönemde özellikle AB- Çin arasındaki ticaret savaşının seyri yakından izlenecekken merkez bankaları kararları da önemli olacaktır. Haziran sonuna ilişkin BİST-100 Endeksi için beklentimiz, 10.000-10.500 bandında.

4)10.500-11.000 BANDI

Baki Atılal/A1 Capital Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı:

‘ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER SÖZ KONUSU’

“O kadar çok bilinmeyenli denklem var ki.. Ama olumlu yönden bakarsak; yeni siyasi şokların yaşanmaması koşuluyla, yatırımcıların TL para piyasalarına karşı güven kazanması, TCMB’nin faiz artırım kararı almasının en büyük nedeni olan rezervlerdeki erimenin durması ve rezervlerin iyileşmesi, enflasyon beklentilerinde tekrar yumuşamanın görülmesi ve enflasyon görünüm raporunda kısmi güncellemeyle BİST-100 Endeksi, haziran ayı sonunda 10.500-11.000 bandında olabilir.”

5)11.000-11.500 BANDI

Mehmet Bilal Bircan/Tera Yatırım Araştırma Direktörü:

‘BİST, HAZİRAN AYINI 11.000-11.500 ARALIĞINDA TAMAMLAYABİLİR’

POLİTİK GELİŞMELERİN PİYASALARA ETKİSİ Yılın ilk iki ayında enflasyonda yıllık bazda gerilemenin devam ettiği ve TCMB’nin faiz indirimlerine başladığı bir ortam öne çıkarken bu durum 2025 yılı için faiz indirimlerine devam edileceği beklentilerini güçlendirmişti. Ancak mart ayının ikinci yarısında yaşanan politik gelişmelerin piyasalarda negatif fiyatlanması ve kur tarafında volatiliteyi artırması sonrasında TCMB’den de takvim dışı gelen karar piyasalarda aşağı yönlü hareketleri öne çıkarttı. Diğer yandan küresel tarafta ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tarifeler noktasında attığı adımların küresel borsalarda sert satışları tetiklemesi de yine Borsa İstanbul tarafında aşağı yönlü hareketlerde etkili oldu. Dolayısıyla yılın ilk çeyreği Borsa İstanbul’da volatilitenin ve baskılanmanın öne çıktığı bir periyot oldu.

ÇOK FAZLA DEĞİŞKEN MASADA DURUYOR İkinci çeyreğin kalanında ise küreselde tarifeler, enflasyon ve resesyon endişeleri ile ABD Merkez Bankası FED’den gelecek adımlar ile lokalde enflasyondaki seyir ve TCMB’nin bu kapsamda atacağı adımlar gibi çok fazla değişken masada durmaya devam ediyor. Bütün bunlara bağlı olarak, BİST-100 Endeksi için daha önce yılın ilk yarısını 10.500-11.000 aralığında tamamlamasına dair tahminimizi 11.000-11.500 aralığında tamamlayabileceği şeklinde aşağı yönlü revize ediyoruz. Bu süreçte ise endeksin mevcut seviyeleri düşünüldüğünde, yukarı yönlü hareketlerin desteklenmesi için CDS’lerin geri çekilmesi, enflasyon ve enflasyon beklentilerinde düşüş eğiliminin sürmesi, jeopolitik risklerin azalması gibi etkenler önemli olacak.



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