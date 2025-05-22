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Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Peki, şirket ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? İşte detaylar

22 Mayıs 2025 | 22:18
Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay başına brüt 0,0438988 TL, net 0,0373139 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Temmuz, ödeme tarihi 28 Temmuz 2025. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 22.05.2025 tarihinde yapılmış olan 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından, Yönetim Kurulu'nun, 25.04.2025 tarih ve 2025/18 sayılı önerisi çerçevesinde, Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem karı 265.828.000 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş bireysel finansal tablolarında net dönem zararı 560.284.775 TL olarak gerçekleşmiş olup, şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından %25 oranında 70.238.141 TL tutarın 24 Temmuz 2025 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesine karar verilmiştir.

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