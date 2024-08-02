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Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,84 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,57, avro/TL yüzde 1,15 ve dolar/TL yüzde 0,69 arttı.

02 Ağustos 2024 | 20:44
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
  • BIST 100 endeksi, en düşük 10.415,62 ve en yüksek 10.880,04 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,84 değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57 artışla 2 bin 595 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,13 yükselişle 17 bin 120 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 150 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 290 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 33,1940, avro da yüzde 1,15 artışla 36,2200 liraya yükseldi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,40 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,61 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

 

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Japonya piyasalarında neler oluyor? Nikkei’de düşüşler sürecek mi?
Türkiye Sigorta'dan (TURSG) bedelsiz açıklaması
Yünsa'dan (YUNSA) bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
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