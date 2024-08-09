Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,40 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,92, avro/TL yüzde 1,15 ve dolar/TL yüzde 1,03 arttı.
- BIST 100 endeksi, en düşük 9.733,35 ve en yüksek 10.193,88 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,40 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92 artışla 2 bin 619 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 yükselişle 17 bin 310 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 4 bin 290 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 345 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 1,03 değer kazanarak 33,5360, avro da yüzde 1,15 artışla 36,6370 liraya yükseldi.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,23 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 2,02 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,95 ile "Para Piyasası" fonları oldu.