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Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans

Yatırım araçlarının bu haftaki performansı...

25 Ekim 2024 | 20:01
Son Güncellenme: 25 Ekim 2024 | 20:02
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,31, dolar/TL yüzde 0,12, altının gram fiyatı yüzde 0,80 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,03 azalış gösterdi.

  • BIST 100 endeksi, en düşük 8.642,18 ve en yüksek 8.921,64 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,31 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 artışla 3 bin 15 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,97 yükselişle 20 bin 477 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 5 bin 89 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1 artarak 5 bin 140 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,12 değer kazanarak 34,2890 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,03 azalışla 37,2160 liraya indi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21 ve emeklilik fonları yüzde 0,32 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,92 ile "para piyasası" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 3023,19 0,36%
  • ALTIN ONS 2742,38 0,23%
  • BIST 100 8908,47 0,4%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,146 0,214%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38872 0,23277%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97 0,4141%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2884 0,1223%
  • EURO/DOLAR 1,0806 -0,2064%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1118 -0,1329%
  • STERLIN/DOLAR 1,29726 -0,01541%
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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
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İLERİ
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