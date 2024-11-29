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Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,07, dolar/TL yüzde 0,42 ve avro/TL yüzde 1,76 artarken, altının gram fiyatı yüzde 1,17 azaldı.

29 Kasım 2024 | 21:40
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans

Bu hafta yatırım araçlarının performansı şöyle:

  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.575,85 ve en yüksek 9.744,57 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,07 üzerinde 9.652,00 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,17 azalışla 2 bin 965 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,15 düşüşle 20 bin 115 liraya indi.
  • Geçen hafta sonu 5 bin 25 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,17 azalarak 4 bin 966 liraya geriledi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 değer kazanarak 34,6950 liraya, avro da yüzde 1,76 artışla 36,6660 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,37 ve emeklilik fonları yüzde 1,57 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,48 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 2956,35 0,75%
  • ALTIN ONS 2650,59 0,48%
  • BIST 100 9652 0,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,582 -1,228%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39871 -0,20085%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 106,5 -1,664%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,6914 0,2636%
  • EURO/DOLAR 1,0584 0,2776%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7562 0,3632%
  • STERLIN/DOLAR 1,27441 0,43938%
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Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığını bıraktığını açıkladı
Gıda devi hisse satışı için görüşmelere başladı
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (29 Kasım)
SPK'dan 4 para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
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GERİ
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