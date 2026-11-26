Strateji, finans, pazarlama, dijital dönüşüm, teknoloji ve insan kaynakları alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip Can Örüng, MLPCARE İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal Dönüşüm, İnsan Kaynakları ve Teknoloji Grup Koordinatörü olarak göreve başladı.

Yeni görevinde Örüng’e yapay zeka, AR-GE ve bilgi sistemleri koordinatörlüğü, insan kaynakları koordinatörlüğü ve klinik veri platformu ve araştırma entegrasyonu direktörlüğü bağlı olacak.

Profesyonel kariyerine 2001 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu’nda başlayan Örüng, daha sonra IBM ve Deloitte firmalarında yönetim danışmanı olarak görev aldı. 2010-2012 yılları arasında A&T Bank’ta CEO Ofis Koordinatörü ve Pazarlama Başkanı olarak çalışan Örüng, 2012-2016 döneminde Ziraat Finans Grubu’nda bütçe, performans ve karlılık yönetimi, bireysel bankacılık, bilgi teknolojileri ve iştirakler yönetimi fonksiyonlarına liderlik etti.

2017 yılında Oyak Grubu’na katılan Can Örüng, son olarak icra kurulu üyesi ve grup başkanı olarak görev yaptı. Bu süreçte strateji, dijital dönüşüm, bilgi teknolojileri, insan kaynakları, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmellik fonksiyonlarından sorumlu oldu.