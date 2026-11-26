Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'deki araç üretiminin yüzde 70'inden fazlasının Avrupalı üreticiler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Avrupalı otomotiv üreticilerinin ülkemizdeki yatırımları yaklaşık 25 milyar avroya ulaşıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki otomotiv ticaretinin 54 milyar avroyu aşması da bu güçlü ekonomik ortaklığın ve birlikte yaratılan değerin en somut göstergelerinden biridir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre Ofis, Türkiye'nin uluslararası yatırım potansiyelinin tanıtılması ve Avrupa ile ekonomik ve sınai işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla otomotiv sektörü odağında kapsamlı bir medya programı düzenledi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden basın temsilcilerinin katılımıyla yapılan 3 günlük program kapsamında heyet, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Ankara'da Türkiye otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinin üretim ve teknoloji tesislerini ziyaret ederek kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

"Türkiye Yüzyılı: Yatırımlar İçin Güçlü Merkez" vizyonu doğrultusunda düzenlenen programda, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından sunduğu fırsatlar, yüksek katma değerli üretim kabiliyeti, güçlü tedarik sanayisi, nitelikli insan kaynağı ve Avrupa pazarlarıyla derin entegrasyonu ön plana çıkarıldı.

Avrupa Birliği'nin sanayi rekabetçiliğini artırmaya, tedarik zincirlerinin dayanıklılığını güçlendirmeye ve stratejik sektörlerde üretim kapasitesini geliştirmeye yönelik politikalarının küresel ekonomi gündeminde önem kazandığı bir dönemde yapılan ziyaretle, Türkiye'nin Avrupa sanayi ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu somut örneklerle ortaya koymak amaçlanıyor.

Program kapsamında Türkiye'nin rekabetçi bir üretim merkezi olmasının yanı sıra Avrupa'nın yeşil ve dijital dönüşümüne katkı sağlayan, ortak değer üreten, güvenilir ve uzun vadeli bir yatırım ortağı olduğu vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin Avrupa otomotiv sanayisinin alternatif bir üretim merkezi değil, halihazırda ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Gümrük Birliği'nin sağladığı 30 yıllık derin entegrasyon, karşılıklı yatırımlar ve bütünleşmiş tedarik zincirleri sayesinde Türkiye ve Avrupa'nın ortak bir otomotiv değer zinciri içinde birlikte ürettiğini ve küresel pazarlarda birlikte rekabet ettiğini vurgulayan Dağlıoğlu, şunları ifade etti:

"Bugün Türkiye'deki araç üretiminin yüzde 70'inden fazlası Avrupalı üreticiler tarafından gerçekleştirilirken, Avrupalı otomotiv üreticilerinin ülkemizdeki yatırımları yaklaşık 25 milyar avroya ulaşıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki otomotiv ticaretinin 54 milyar avroyu aşması da bu güçlü ekonomik ortaklığın ve birlikte yaratılan değerin en somut göstergelerinden biridir. Avrupa'nın yeni nesil sanayi politikalarının, Türkiye ile mevcut üretim ve yatırım entegrasyonunu koruyan ve güçlendiren kapsayıcı bir anlayışla şekillenmesinin Avrupa otomotiv sanayisinin küresel rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak düzenlediğimiz bu medya programıyla Türkiye'nin güçlü yatırım ekosistemini, ileri üretim ve mühendislik kabiliyetlerini ve mobilitenin geleceğinde Avrupa ile birlikte değer yaratma potansiyelini uluslararası kamuoyuna anlatmayı amaçlıyoruz."

"Made with Europe" diplomasisine katkı

Ziyaret programı, Avrupa Birliği'nin "Made in EU" yaklaşımı çerçevesinde şekillenen yeni nesil sanayi politikaları karşısında Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "Made with Europe" diplomasisine katkı sağlanması açısından da önem taşıyor.

Ticaret Bakanlığının son dönemde uluslararası platformlarda sıklıkla dile getirdiği, Türkiye'nin Gümrük Birliği temelinde Avrupa üretim ve tedarik zincirleriyle bütünleşmiş yapısının korunması ve Avrupa'nın yeni sanayi politikalarının güvenilir ortakları kapsayan, karşılıklı fayda odaklı bir anlayışla şekillendirilmesi yönündeki yaklaşım doğrultusunda, Türkiye'nin Avrupa sanayisine sağladığı katkılar program boyunca somut örneklerle ele alındı.

Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası otomotiv yatırımlarının Avrupa ekonomisine, istihdamına, ihracat kapasitesine ve teknolojik dönüşümüne sağladığı katkıların Avrupa kamuoyuna aktarılması hedeflenen programla, Türkiye ve Avrupa arasındaki köklü ekonomik ortaklığın daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Programın Ankara ayağında heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile bir araya geldi.

Görüşmelerde Türkiye-AB ekonomik ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa'nın yeni sanayi politikaları ve Türkiye'nin bölgesel üretim, yatırım ve tedarik zincirlerindeki stratejik konumu ele alındı. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa ile ekonomik entegrasyonunun derinleştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilirken, küresel ticaret ve yatırım gündemindeki güncel gelişmeler konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Avrupa basını, Türkiye'nin ileri üretim ve teknoloji kapasitesini yerinde inceledi

Ziyaretin ilk gününde İstanbul'da Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nı ziyaret eden basın mensupları, Türkiye'nin ticari araç üretimindeki yetkinlikleri, mühendislik altyapısı ve uluslararası üretim ağlarındaki konumuna ilişkin bilgi aldı.

Heyet, ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Yazıcı ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye'nin yatırım ortamı, otomotiv sektörünün ihracat performansı, güçlü tedarik sanayisi ve Avrupa otomotiv endüstrisiyle bütünleşmiş yapısı detaylı olarak ele alındı.

Programın ikinci gününde Kocaeli'de Anadolu Isuzu, Bursa'da Togg Teknoloji Kampüsü ve Sakarya'da Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tesislerini ziyaret eden heyet, Türkiye'nin geleneksel otomotiv üretimindeki güçlü birikiminin yanı sıra elektrikli araçlar, akıllı mobilite, ileri üretim teknolojileri ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri alanlarındaki yetkinliklerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Programın son gününde ise Ankara'da MAN Türkiye tesislerini ziyaret eden basın mensuplarına Türkiye'nin ağır ticari araç üretimindeki uzmanlığı, ihracat kapasitesi ve uluslararası otomotiv değer zincirlerindeki rolü anlatıldı.

Ziyaretlere ev sahipliği yapan şirketlerin yöneticileri de Türkiye'nin sunduğu yatırım avantajları, üretim ve ihracat kabiliyetleri ile küresel otomotiv sektörünün dönüşümüne yönelik değerlendirmelerini ifade etti.

Türkiye, mobilitenin geleceğinde güçlü bir yatırım merkezi

Yerli ve uluslararası otomotiv üreticilerini, gelişmiş tedarik sanayisini, AR-GE ve mühendislik yetkinliklerini bir araya getiren Türkiye, küresel otomotiv endüstrisinin elektrikli, bağlantılı, akıllı ve sürdürülebilir mobiliteye geçiş sürecinde güçlü bir yatırım merkezi olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından gerçekleştirilen Avrupa basın heyeti Türkiye ziyaretiyle Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki görünürlüğünün artırılması, Avrupa kamuoyunda Türkiye'nin sanayi ve teknoloji kapasitesine ilişkin farkındalığın güçlendirilmesi ve Türkiye ile Avrupa arasındaki yatırım, üretim ve ticaret ortaklığının derinleştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki stratejik konumunu güçlendirmek ve ülkeye yüksek katma değerli, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir uluslararası yatırımlar kazandırmak amacıyla yürüttüğü uluslararası tanıtım ve yatırım diplomasisi faaliyetlerine devam ediyor.