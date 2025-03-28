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Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,80 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 0,53 azalış, altının gram fiyatı ise yüzde 2,15 artış kaydetti.

28 Mart 2025 | 19:35
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
  • BIST 100 endeksi, en düşük 8.872,75 puanı ve en yüksek 9.830,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,80 üstünde 9.659,48 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,15 artışla 3 bin 750 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 yükselişle 25 bin 375 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 6 bin 152 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,10 artarak 6 bin 281 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 azalarak 38,0100 liraya, avro yüzde 0,53 azalışla 41,1260 liraya indi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51, emeklilik fonları yüzde 0,92 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,40 ile "para piyasası" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 3763,29 0,89%
  • ALTIN ONS 3081,54 0,81%
  • BIST 100 9659,48 0,49%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,883 -0,773%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4303 -0,02446%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,95 1,0982%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,9836 0,0738%
  • EURO/DOLAR 1,0828 0,2481%
  • EURO/TURK LIRASI 41,1289 0,319%
  • STERLIN/DOLAR 1,2943 -0,04672%
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Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 8 şirket
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 1 şirkete bedelsiz onayı
Doğuş Otomotiv temettü kararını duyurdu (2025)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
İngiliz Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
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