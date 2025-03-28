Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans

- BIST 100 endeksi, en düşük 8.872,75 puanı ve en yüksek 9.830,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,80 üstünde 9.659,48 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,15 artışla 3 bin 750 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 yükselişle 25 bin 375 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 6 bin 152 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,10 artarak 6 bin 281 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 azalarak 38,0100 liraya, avro yüzde 0,53 azalışla 41,1260 liraya indi.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51, emeklilik fonları yüzde 0,92 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,40 ile "para piyasası" fonları oldu.