Yılmaz, 20 Ekim 2025'te faaliyete geçen tesiste eşi ve eğitimini sürdüren oğluyla çalışıyor.

Yılmaz, AA muhabirine, babası başta olmak üzere aile fertlerinin uzun yıllardır kurduğu zeytinyağı üretim tesisi hayalini gerçekleştirmek ve kendisine yeni bir ekmek kapısı açmak için KOSGEB'den aldığı hibeyle işletmeyi kurduğunu söyledi.

Kırsalda iş yapmak isteyen girişimcilere devletin destek verdiğini ifade eden Yılmaz, "Ben de devletimizin desteğiyle böyle bir işletme kurdum." dedi.