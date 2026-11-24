TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2003'ten bu yana ulaştırma ve haberleşme altyapısına 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, bu yatırımların 2 trilyon dolarlık üretim etkisi oluşturduğunu ve yıllık ortalama 1,2 milyon kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

"Ülkemize yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırım maliyeti avantajı sağladık"

Bakan Uraloğlu, "Yap-İşlet-Devret modeliyle dört sektörde hayata geçirdiğimiz 77 projenin ülkemize maliyeti 51,8 milyar dolardır. Bu yatırımları bugün yapmak isteseydik 91,6 milyar dolar harcayacaktık. Doğru zamanda, doğru finansmanla ülkemize yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırım maliyeti avantajı sağladık. Bugün yatırım programımızda 852 ana proje kapsamında toplam bin 881 projemiz bulunuyor.

Toplam 7,2 trilyon liralık yatırım portföyümüzün yüzde 37'sini gerçekleştirdik. Kalan 4,5 trilyon liralık yatırımla altyapımızı güçlendirmeye, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam ediyoruz. 2026 sene başı yatırım programımızda 562,7 milyar lira ödeneğimiz yer alıyordu. 2027 yılı yatırım teklifimiz yüzde 37,6 artışla 774,4 milyar liraya yükselmiştir. Bu tutarın yüzde 52'sini demiryoluna, yüzde 37'sini karayoluna ayırıyoruz" açıklamasında bulundu.

"10 yılda 20,5 milyon ton karbon emisyonu azaltımı hedefliyoruz"

Uraloğlu, Orta Koridor'un bağlantısallığını güçlendirmeyi ve karbon emisyonlarını azaltmayı önceliklendirdiklerini belirterek, "Orta Koridor'un ülkemizdeki kesiminde 47,8 milyar dolarlık yatırımla 102 milyar dolarlık üretim etkisi, yıllık ortalama 128 bin istihdam ve 10 yılda 20,5 milyon ton karbon emisyonu azaltımı hedefliyoruz" dedi.

"10 yılda ekonomimize 61,5 milyar dolar katkı sağlamasını ve yıllık ortalama 71 bin istihdam oluşturmasını öngörüyoruz"

Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye'nin lojistik kapasitesine ve ekonomisine katkı sağlayacağını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Doğu-Batı bağlantıları için Orta Koridor'u güçlendirirken, Kuzey-Güney'de Basra Körfezi'ni Irak'taki Fav Limanı'ndan Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu'nu hayata geçiriyoruz.

Kalkınma Yolu'nun ülkemizdeki 78,5 milyar dolarlık yatırımla 10 yılda ekonomimize 61,5 milyar dolar katkı sağlamasını ve üretim ile lojistik merkezlerinin konumlandırılmasıyla yıllık ortalama 71 bin istihdam oluşturmasını öngörüyoruz. İmzaladığımız anlaşmayla Irak kesimi Türk müteahhitlerce yapılacak. Kalkınma Yolu, enerji güvenliğimize de katkı sağlayan çok boyutlu bir proje hâline gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Elektrikli araç dönüşümünde Avrupa'nın dördüncü büyük pazarı konumuna yükseldik"

Uraloğlu, ulaştırma yatırımlarında çevreci ve sürdürülebilir uygulamalara öncelik verdiklerini belirterek, COP31 kapsamında Küresel Yeşil Yük Koridorları Girişimi'nin hayata geçirildiğini, 45 havalimanının karbon akreditasyonuyla belgelendirildiğini ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ulaştırma projelerinin karbon ayak izinin hesaplanmaya başlandığını bildirdi. Uraloğu, şu ifadelere yer verdi:

"Elektrikli araç dönüşümünde Avrupa'nın dördüncü büyük pazarı konumuna yükseldik. Yaklaşık 500 bin elektrikli araç ve 50 bin şarj soketimizle bu dönüşümü hızla sürdürüyoruz. Bugün ülkemizde satılan her 100 yeni otomobilden yaklaşık 18'i elektrikli. Bir yıl önce başlattığımız Serbest Rota Hava Sahası Uygulaması ile uçakların daha kısa ve doğrudan rotalarda uçmasını sağlayarak yakıt tüketimini, karbon emisyonlarını ve uçuş sürelerini azaltıyoruz. Sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını yaygınlaştırarak 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 5 oranında azaltmayı ve toplam 3 milyon 250 bin ton emisyon azaltımı hedefliyoruz."

"Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak"

Demiryolu yatırımlarıyla Türkiye'nin demiryolu ağının 14 bin 272 kilometreye, hızlı tren ağının ise 2 bin 604 kilometreye çıkarıldığını aktaran Uraloğlu, geçen yıl 353 milyon yolcu ve 31 milyon ton yük taşındığını, saatte 225 kilometre hıza sahip ilk millî hızlı trenin seri üretimine başlandığını bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye'nin, köklü demiryolu sanayisini yeni nesil raylı sistem araçlarıyla ileriye taşıdığına da dikkat çekerek, "Bu dönüşüm, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren ve sanayi kapasitemizi artıran stratejik bir adımdır. Hızlı tren ağımızla bugün 23 ilimize, nüfusumuzun yüzde 53'üne hizmet veriyoruz; 14 şehrimize doğrudan ulaşıyoruz.

Açıldığı günden bu yana hızlı trenlerimizle 117 milyon yolcu seyahat etti. Yüksek hızlı trenlerle şehirlerimizi birbirine daha da yakınlaştırdık. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hatlarımızın ardından, 9 Ekim'de 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattımızı da hizmete aldık. Mevcut Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattımızda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceğiz. Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak" diye konuştu.

"Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında iki şehir arası 3,5 saate inecek"

Yapımı devam eden hızlı tren projelerine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında iki şehir arası 3,5 saate inecek. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya inecek.

Bursa-Osmaneli arasında Kasım ayında test sürüşlerine başladık. 2027'de Bursa'mızı hızlı trene kavuşturuyoruz. Halkalı-Çerkezköy kesiminde çalışmalarımız sürüyor. Bu kesimle İstanbul, Kapıkule'ye kesintisiz hızlı tren hattıyla bağlanacak. Geçen yıl başladığımız 120 kilometrelik Delice-Çorum Hızlı Tren Projemizde, sadece 19 ayda yüzde 47'lik fiziki ilerleme sağladık.

Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında Ankara ile Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek. Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattımızla Konya ile Ulukışla arası 1 saat 35 dakikaya inecek. Aksaray-Ulukışla-Yenice hattı İç Anadolu'yu Akdeniz limanlarına bağlayacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Eskişehir-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Konya ve Sivas-Çetinkaya-Malatya hızlı tren hatlarının projelerinin tamamlandığını, Bursa-Gemlik, Samsun-Doğu Karadeniz ve Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren hatlarının proje çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya düşürülmesinin hedeflendiğini bildirdi.

"178 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını hizmete sunduk"

Kent içi raylı sistem yatırımlarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Ülkemiz genelinde işletmede bulunan kent içi raylı sistem hatlarının toplam uzunluğunun yüzde 43'ünü Bakanlığımız hayata geçirdi. Bakanlığımızın üstlendiği kent içi raylı sistem ağı, yapım ve planlama aşamasındakilerle birlikte 882 kilometreye ulaşıyor.

Hayata geçirdiğimiz 274,2 kilometrelik banliyö hatlarımızla şehir içi ulaşımın ana omurgasını güçlendirdik. Banliyö hatlarımıza ilaveten, İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Bursa ve Konya'da hayata geçirdiğimiz metro ağırlıklı projelerimizle 178 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını hizmete sunduk" dedi.

"Otoyol ağımızı 2028'de 4 bin 297 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz"

Uraloğlu, bölünmüş yol ağının 30 bin kilometreyi aşması, otoyol yatırımlarının genişletilmesine ilişkin ise, "30 Aralık 2026 tarihinde bölünmüş yol ağımızda 30 bin kilometre eşiğini aşarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Yıl içerisinde 292 kilometre daha bölünmüş yol inşa ettik.

Otoyol ağımızı 2028'de 4 bin 297 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Hizmette olan 3 bin 848 kilometrelik otoyol ağımızın 2 bin 282 kilometresini kamu kaynaklarıyla, bin 566 kilometresini ise KÖİ modeliyle milletimizin hizmetine sunduk. Kamu-özel iş birliği projelerimizin kamuya devriyle 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Bu tutar, karayolu yatırım bütçemizin yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geliyor. Böylece sektörün kendi gelirleriyle yeni yatırımlarını finanse edebildiği, güçlü ve sürdürülebilir bir modeli hayata geçirmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Yolları büyütürken en büyük önceliklerinin vatandaşların hayatını korumak olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 2003-2025 döneminde taşıt hareketliliği yüzde 227 artmasına rağmen, 100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybının yüzde 83 azaltılarak 1'in altına indirildiğini bildirdi.

"İstanbul ile başkentimiz yolculuk süresini yaklaşık 3 saate indireceğiz"

Uraloğlu, uluslararası taşımacılıkta elektronik geçiş belgelerinin 7 ülkede kullanılmaya başlandığını, akıllı ulaşım sistemleri kapsamında İstanbul ve Ankara'da toplam 287 kilometrelik 5G destekli ve otonom sürüş odaklı koridorlar kurulacağını belirterek, "Ankara'daki Ana Yönetim Merkezimizle birlikte akıllı ulaşım sistemleri merkezlerimizi ülke geneline yaygınlaştırıyor, İstanbul'da Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik 5G destekli bir test ve uygulama koridoru, Ankara'da otonom sürüşe yönelik 247 kilometrelik akıllı ulaşım koridoru kuruyoruz.

Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir Kesimi, seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indirecek Sarıyer-Kilyos Tüneli, Kınalı-Malkara, Antalya-Alanya, İskenderun-Topboğazı ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projelerimizde çalışmalarımız hızla sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nu Ankara'ya bağlayarak İstanbul ile başkentimiz arasında yüksek standartlı, kesintisiz bir otoyol bağlantısı daha kuracağız. Böylece iki şehir arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 3 saate indireceğiz" dedi.

"Havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız"

Türkiye'nin hava yolu ulaşımında uluslararası bağlantılarını güçlendirdiğini sözlerine ekleyen Uraloğlu, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının 81'den 175'e çıkarıldığını, 247 milyon yolcuyla Türkiye'nin Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sırada yer aldığını ve İstanbul Havalimanı'nın 490 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Ayrıca havalimanının 4'üncü pistinin devreye alınmasıyla iki ayda 2 bin ton karbon emisyonu azaltıldığını kaydetti. Uraloğlu, "Deniz üzerine inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımız 4 yılda 4,9 milyon, Ordu-Giresun Havalimanımız ise 11 yılda 10,5 milyon yolcuya hizmet verdi. Samsun Çarşamba Havalimanımıza yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal kazandırıyoruz. Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarımızla havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız. Trabzon'a deniz üzerinde yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa ediyoruz. Aydın'a 2 bin 900 metrelik pisti, 24 bin metrekarelik yeni terminali ve yıllık 2 milyon yolcu kapasitesiyle yeni bir havalimanı yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, haberleşme altyapısında fiber ağın 720 bin kilometreye çıkarıldığını, 5G abone sayısının 44,5 milyona ulaştığını ve iki yıl içinde Türkiye genelinde 5G hizmetinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Uraloğlu ayrıca, TÜRKSAT uydularının 111'den fazla ülkeye hizmet verdiğini, yerli üretilecek TÜRKSAT 7A'nın 2031'de hizmete alınacağını bildirdi.

"2027 yılı toplam bütçe teklifimiz, 2026'ya göre yüzde 43 artışla 867,9 milyar liradır"

Bakanlığın 2025 yılı bütçe gerçekleşmesinin yüzde 95'in üzerinde olduğunu, 2027 yılı toplam bütçe teklifinin ise 2026 yılına göre yüzde 43 artışla 867,9 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, "Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını, şeffaflık ve hesap verebilirlikle birlikte ele alıyor; yatırımlarımızın her aşamasında denetimi ve kamu yararını esas alıyoruz. Kamu kaynaklarının kullanımında gösterdiğimiz bu hassasiyetin bütçe gerçekleşmelerimize de yansıdığını görüyoruz. 2025 yılı kesin hesabımızda, bütçe kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak yüzde 95'in üzerinde gerçekleşme sağladık. 2027 yılı toplam bütçe teklifimiz, 2026'ya göre yüzde 43 artışla 867,9 milyar liradır.

Bu tutarın 281,8 milyar lirası Bakanlığımıza, 514,7 milyar lirası Karayolları Genel Müdürlüğümüze, 70 milyar lirası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza, 1,46 milyar lirası ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze ayrılmıştır" şeklinde konuştu.