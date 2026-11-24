AJet'ten yapılan açıklamaya göre, AJet, tüm yurt içi hatlarda geçerli kampanyasıyla nesilleri sevgi, emek ve sabırla büyüten, geleceğin mimarı öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kutluyor.

Kampanya kapsamında indirimli biletler, bugün saat 11.00'den saat 23.59'a kadar alınabilecek.

İndirimli biletler, 7 Aralık 2026-3 Mart 2027 tarihleri arasında (31 Aralık 2026-5 Ocak 2027 tarihleri arası ve 22 Ocak-9 Şubat 2027 tarihleri arası hariç) hafta içi tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanyanın biletleri, AJet WhatsApp kanalından verilen indirim kodu ile yalnızca ajet.com ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.