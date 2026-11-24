Financial Times'da yer alan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın elindeki Nvidia hisselerinin değeri, Jensen Huang’ın yeniden CEO olarak görevine başlamasının ardından hisselerin Pazartesi günü yükselmesiyle 15 milyon dolara kadar artış gösterdi.

Trump’ın Hükümet Etiği Ofisi’ne sunduğu ve en günceli 5 Kasım’da kayıtlara geçen mali bildirimler, Başkan’ın 30 Eylül itibarıyla 370 bine kadar Nvidia hissesine sahip olabileceğine işaret ediyor. Son haftalarda sert düşüş yaşayan Nvidia hisseleri, Pazartesi günü Huang’ın dönüşünün duyurulmasının ardından yüzde 30’un üzerinde değer kazandı. Beyaz Saray konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

"Anlaşmayı ben yaptım"

Trump, Huang’ın görevine iade edilmesi kararında yakından rol oynadığını belirtti. Pazartesi günü CNBC’ye konuşan Trump, "Onlarla konuştum ve ikna ettim.. Anlaşmayı ben yaptım" dedi.

Nvidia yönetim kurulu ise ABD hükümetinin "üst düzey yetkililerinden" görüş aldıklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Bu bilgilendirmeye dayanarak yönetim kurulu, Huang’ın görevine iade edilmesinin ulusal güvenlik açısından hiçbir risk oluşturmadığından emindir" ifadelerine yer verildi. Yönetim kurulunun duyurusunun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Trump, "Sadece şirketin değil, Amerikan ekonomisinin de başarısını ve refahını güvence altına almak için ülkenin Nvidia’nın başında Jensen’ın liderliğine ihtiyacı var" mesajını paylaştı.

Zirveden kayıp ve siyasi tepkiler

Trump’ın Pazartesi günkü kazancı, Huang’ın etrafında patlak veren skandal ve yapay zeka patlamasının sürdürülebilirliğine dair endişelerin hisse fiyatlarını baskılamasıyla Nvidia hissedarları için zorlu geçen bir dönemin ardından geldi. Trump maksimum hisseyi elinde tutmuş olsaydı, Pazartesi günkü ralli öncesinde Nvidia hisselerinin zirve noktasından bu yana 42 milyon dolar değer kaybı yaşamış olacaktı.

Trump’ın yatırım portföyü, S&P 500 endeksini geniş ölçüde temsil eden bir hisse sepeti oluşturma stratejisine dayanıyor; Nvidia da bu endeksin en büyük şirketleri arasında yer alıyor.