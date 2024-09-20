ARA
DOLAR
34,12
0,26%
DOLAR
EURO
38,12
0,21%
EURO
GRAM ALTIN
2873,08
1,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
9900,25
-0,76%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa, altın, dolar: Haftalık performans...

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

20 Eylül 2024 | 20:36
Son Güncellenme: 20 Eylül 2024 | 20:38
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,22, dolar/TL yüzde 0,56, avro/TL yüzde 1,17 ve altının gram fiyatı yüzde 1,92 artış kaydetti.

  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.567,10 ve en yüksek 10.008,72 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,22 değer kazanarak 9.900,25 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,92 artışla 2 bin 866 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,33 yükselişle 19 bin 124 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 4 bin 650 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,23 artarak 4 bin 800 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,56 değer kazanarak 34,1150 liraya, avro da yüzde 1,17 artışla 38,0680 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,89 ve emeklilik fonları yüzde 2,36 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,40 ile "hisse senedi" fonları oldu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2873,08 1,52%
  • ALTIN ONS 2619,33 1,26%
  • BIST 100 9900,25 -0,76%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,855 0,862%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35617 0,00848%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,35 -0,1511%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1179 0,2574%
  • EURO/DOLAR 1,1161 -0,0013%
  • EURO/TURK LIRASI 38,1177 0,2104%
  • STERLIN/DOLAR 1,33144 0,30776%
Borsa Haberleri
Oba Makarna'dan geri alım açıklaması
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans...
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
GERİ
İLERİ
Oba Makarna'dan geri alım açıklaması
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans...
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL