Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,37 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,86, avro/TL yüzde 0,59 ve dolar/TL yüzde 0,27 azaldı.
- BIST 100 endeksi, en düşük 10.838,43 ve en yüksek 11.245,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,37 değer kaybederek 10.891,42 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 azalışla 2 bin 530 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 düşüşle 16 bin 600 liraya indi.
- Geçen hafta sonu 4 bin 190 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 150 liraya geriledi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,27 değer kaybederek 32,9680, avro da yüzde 0,59 azalışla 35,8090 liraya indi.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 0,99 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,95 ile "Para Piyasası" fonları oldu.