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Borsa, altın, dolar: Haftalık performans

Bu hafta yatırım araçlarının performansı...

26 Temmuz 2024 | 20:33
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,37 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,86, avro/TL yüzde 0,59 ve dolar/TL yüzde 0,27 azaldı.

  • BIST 100 endeksi, en düşük 10.838,43 ve en yüksek 11.245,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,37 değer kaybederek 10.891,42 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 azalışla 2 bin 530 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 düşüşle 16 bin 600 liraya indi.
  • Geçen hafta sonu 4 bin 190 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 150 liraya geriledi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,27 değer kaybederek 32,9680, avro da yüzde 0,59 azalışla 35,8090 liraya indi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 0,99 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,95 ile "Para Piyasası" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 2525,95 0,76%
  • ALTIN ONS 2384,9 0,86%
  • BIST 100 10891,42 0,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,73 -0,131%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38355 0,07378%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,1 1,1724%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,9432 -0,0206%
  • EURO/DOLAR 1,0856 0,0977%
  • EURO/TURK LIRASI 35,7635 -0,3218%
  • STERLIN/DOLAR 1,2872 0,16302%
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Migros (MGROS) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var
Tetamat Gıda (TETMT) temettü kararını duyurdu
Matriks (MTRKS) ünvanını değiştirdi
Inveo Yatırım Holding'ten (INVEO) bedelsiz açıklaması
Kervan Gıda'dan (KRVGD) bedelsiz açıklaması
İndeks Bilgisayar (INDES) satın alma haberini duyurdu
SPK’den 8 kişiye 2 yıl işlem yasağı kararı geldi
Bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Bilançosunu açıkladı: 6 ayda 2,7 milyar lira net kar
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
GERİ
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